PT adia lançamento da chapa Lula-Alckmin para 7 de maio

Com o adiamento, o PT espera reunir todos os aliados no mesmo palanque para dar a ideia de uma frente ampla em torno de Lula. Os detalhes do evento devem ser discutidos em reunião do diretório nacional petista na quarta-feira, 11. Neste mesmo encontro, a sigla deve aprovar a indicação de Alckmin, feita pelo PSB, para vice do ex-presidente.