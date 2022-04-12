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Eleições 2022

PT adia lançamento da chapa Lula-Alckmin para 7 de maio

Mudança de data aconteceu devido a pedidos feitos por integrantes dos partidos PSOL e PSB
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 abr 2022 às 09:02

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 09:02

Partido dos Trabalhadores decidiu adiar a data de lançamento da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como pré-candidato à Presidência e Geraldo Alckmin (PSB) na vice. O evento, marcado para 30 de abril, deve acontecer em 7 de maio. A mudança aconteceu devido a pedidos feitos por integrantes de PSOL e PSB. Para o mesmo dia, estão marcados a Conferência Eleitoral do PSOL e o encerramento do Congresso Nacional do PSB.
Com a presença do ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, PT e PSB realizaram reunião na manhã desta sexta (08) em São Paulo para discutir uma aliança para as eleições de 2022
Ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Crédito: Suamy Beydoun
Com o adiamento, o PT espera reunir todos os aliados no mesmo palanque para dar a ideia de uma frente ampla em torno de Lula. Os detalhes do evento devem ser discutidos em reunião do diretório nacional petista na quarta-feira, 11. Neste mesmo encontro, a sigla deve aprovar a indicação de Alckmin, feita pelo PSB, para vice do ex-presidente.
Enquanto isso, Lula segue tentando arregimentar mais partidos para apoiar sua tentativa de voltar ao Palácio do Planalto. O petista está em Brasília para participar de jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), em articulação para atrair o MDB para a aliança. A sigla lançou a pré-candidatura de Simone Tebet, mas líderes emedebistas, sobretudo no Nordeste, advogam pelo apoio a Lula em primeiro turno.

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