Joaquim Barbosa apoia Lula e diz que Bolsonaro é "ser humano abjeto"

Joaquim Barbosa foi relator da ação penal movida pela PGR contra petistas e deputados da base aliada no escândalo do Mensalão

O ex-ministro chegou a ser alvo de ataques pela militância petista e representou alguns dos votos mais duros da ação penal que levou à condenação de antigos caciques do partido, como o ex-ministro José Dirceu e do ex-deputado José Genoino.