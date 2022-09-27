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Eleições 2022

O que pensam os vices dos candidatos ao governo do ES

No domingo (2), eleitores do Estado vão escolher quem assume o Palácio Anchieta. Conheça as ideias de quem disputa o posto de braço direito do governador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2022 às 10:54

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 10:54

Na semana das eleições, é bem provável que as propostas dos candidatos a governador do Estado já sejam conhecidas dos eleitores. Mas você sabe o que pensam os vices? Conhecer o histórico do candidato e as motivações dos possíveis ocupantes desse cargo é importante, já que suas funções vão além de substituir o chefe do Executivo quando necessário.
O vice-governador também é responsável por promover as ações necessárias de apoio administrativo. Isso implica dar suporte à Governadoria em ações de desenvolvimento econômico, social e político do Estado. Os titulares do posto ainda podem ser indicados a alguma secretaria. Com isso, eles se tornam responsáveis pela qualidade e execução de atividades dentro da pasta que assumirem.
Para conhecer quais são as pretensões de quem disputa esse cargo no Espírito Santo, A Gazeta entrevistou os vices dos cinco candidatos mais bem colocados na disputa ao governo estadual, segundo pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta e divulgada na última quinta-feira (22).
De acordo com o Ipec, ocupam as cinco primeiras posições o governador Renato Casagrande (PSB), com 53%; Carlos Manato (PL), com 18%; Audifax Barcelos (Rede), com 7%; Guerino Zanon (PSD), com 7%; e Capitão Vinicius Sousa (PSTU), com 1%.

CONFIRA AS RESPOSTAS PARA TRÊS PERGUNTAS FEITAS AOS VICES

Os candidatos estão apresentados em ordem alfabética. Clique na lateral da imagem para ver todas as respostas. 
* Este conteúdo foi produzido por André Afonso, Atílio Esperandio, Beatriz Heleodoro, Eduarda Moro, Gedyson Viana, João Vitor Castro, Lívia Bonatto, Mikaella Mozer, Nara Rozado e Vitor Recla, alunos do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Gisele Arantes.

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