O que pensam os vices dos candidatos ao governo do ES

Na semana das eleições, é bem provável que as propostas dos candidatos a governador do Estado já sejam conhecidas dos eleitores. Mas você sabe o que pensam os vices? Conhecer o histórico do candidato e as motivações dos possíveis ocupantes desse cargo é importante, já que suas funções vão além de substituir o chefe do Executivo quando necessário.

O vice-governador também é responsável por promover as ações necessárias de apoio administrativo. Isso implica dar suporte à Governadoria em ações de desenvolvimento econômico, social e político do Estado. Os titulares do posto ainda podem ser indicados a alguma secretaria. Com isso, eles se tornam responsáveis pela qualidade e execução de atividades dentro da pasta que assumirem.

Para conhecer quais são as pretensões de quem disputa esse cargo no Espírito Santo, A Gazeta entrevistou os vices dos cinco candidatos mais bem colocados na disputa ao governo estadual , segundo pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta e divulgada na última quinta-feira (22).

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Os candidatos estão apresentados em ordem alfabética. Clique na lateral da imagem para ver todas as respostas.