Ipec: 31% têm pouco ou nenhum interesse pelas Eleições no ES

Pesquisa Ipec mostra que 33% das mulheres têm pouco ou nenhum interesse na disputa eleitoral Crédito: Arte Geraldo Neto

TV Gazeta. Entre os entrevistados, 31% disseram ter pouco e nenhum interesse no pleito, que será realizado no próximo domingo (2). O interesse dos eleitores do Espírito Santo na disputa para os cargos de presidente, governador, senador e deputados nas eleições 2022 foi alvo de pergunta da pesquisa Ipec realizada a pedido da. Entre os entrevistados, 31% disseram ter pouco e nenhum interesse no pleito, que será realizado no próximo domingo (2).

De acordo com dados do levantamento Ipec divulgado na última quinta-feira (22), o desinteresse na disputa eleitoral é maior entre os mais pobres e atinge 42% dos que têm renda familiar de até um salário mínimo, equivalente a R$ 1.212.

Entre os mais ricos, com renda familiar acima de cinco salários mínimos (R$ 6.060), esse índice é de 11%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Esse mesmo grupo informou ter muito interesse (50%) ou interesse médio (39%) na disputa, somando 89% de interessados nas eleições.

No recorte de escolaridade, a falta de interesse no pleito foi manifestada por 37% dos que têm ensino fundamental, enquanto 27% informaram ter muito interesse. Já entre os que têm ensino médio, a soma dos com pouco ou nenhum interesse foi de 33%, assim como o índice dos com interesse médio ou muito interesse na corrida eleitoral.

A posição se inverte entre os entrevistados com ensino superior, dos quais apenas 18% afirmaram ter pouco ou nenhum interesse nas eleições de outubro, enquanto 46% disseram ter muito interesse e 36% disseram ter interesse médio na disputa eleitoral.

ÍNDICE DE DESINTERESSE MAIOR ENTRE OS JOVENS

A pesquisa aponta um percentual maior nas faixas etárias mais jovens de pessoas com pouco ou nenhum interesse na disputa, sendo 35% entre os com idade de 16 a 24 anos e 34% no grupo de 25 a 34 anos. Entre os que têm de 35 a 44 anos, a falta de interesse cai para 28%. Já entre os idosos acima de 60 anos chega a 27% o desinteresse.

Por outro lado, a faixa etária dos eleitores do Espírito Santo com mais interesse nas eleições é a que reúne os com idade entre 35 e 44 anos. No total, 72% das pessoas desse grupo etário afirmaram ter muito interesse (35%) ou interesse médio (37%) na disputa eleitoral.

Entre os mais jovens, assim como entre os que têm acima de 60 anos, os com muito interesse e interesse médio nas eleições somam 65%. No grupo de 45 a 59 anos, o interesse é compartilhado por 68%; já entre os de 25 a 34 anos de idade, por 66%.

Os dados da pesquisa ainda mostram que, em relação ao gênero dos entrevistados, a soma de homens interessados nas eleições 2022 — 70% — é maior do que o total de mulheres com o mesmo entusiasmo: 65%. Já o percentual dos que têm pouco ou nenhum interesse na disputa eleitoral é superior entre as mulheres (33%). Entre os homens esse índice é de 28%.