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Ipec: 31% têm pouco ou nenhum interesse pelas Eleições no ES

O índice de desinteresse pela disputa eleitoral é maior entre os mais pobres, com renda familiar de até um salário mínimo
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

26 set 2022 às 16:02

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 16:02

Eleitora diante de urna eletrônica.
Pesquisa Ipec mostra que 33% das mulheres têm pouco ou nenhum interesse na disputa eleitoral Crédito: Arte Geraldo Neto
O interesse dos eleitores do Espírito Santo na disputa para os cargos de presidente, governador, senador e deputados nas eleições 2022 foi alvo de pergunta da pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta. Entre os entrevistados, 31% disseram ter pouco e nenhum interesse no pleito, que será realizado no próximo domingo (2).
De acordo com dados do levantamento Ipec divulgado na última quinta-feira (22), o desinteresse na disputa eleitoral é maior entre os mais pobres e atinge 42% dos que têm renda familiar de até um salário mínimo, equivalente a R$ 1.212.
Entre os mais ricos, com renda familiar acima de cinco salários mínimos (R$ 6.060), esse índice é de 11%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.  Esse mesmo grupo informou ter muito interesse (50%) ou interesse médio (39%) na disputa, somando 89% de interessados nas eleições.

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No recorte de escolaridade, a falta de interesse no pleito foi manifestada por 37% dos que têm ensino fundamental, enquanto 27% informaram ter muito interesse. Já entre os que têm ensino médio, a soma dos com pouco ou nenhum interesse foi de 33%, assim como o índice dos com interesse médio ou muito interesse na corrida eleitoral.
A posição se inverte entre os entrevistados com ensino superior, dos quais apenas 18% afirmaram ter pouco ou nenhum interesse nas eleições de outubro, enquanto 46% disseram ter muito interesse e 36% disseram ter interesse médio na disputa eleitoral.

ÍNDICE DE DESINTERESSE MAIOR ENTRE OS JOVENS

A pesquisa aponta um percentual maior nas faixas etárias mais jovens de pessoas com pouco ou nenhum interesse na disputa, sendo 35% entre os com idade de 16 a 24 anos e 34% no grupo de 25 a 34 anos. Entre os que têm de 35 a 44 anos, a falta de interesse cai para 28%. Já entre os idosos acima de 60 anos chega a 27% o desinteresse.
Por outro lado, a faixa etária dos eleitores do Espírito Santo com mais interesse nas eleições é a que reúne os com idade entre 35 e 44 anos. No total, 72% das pessoas desse grupo etário afirmaram ter muito interesse (35%) ou interesse médio (37%) na disputa eleitoral.
Entre os mais jovens, assim como entre os que têm acima de 60 anos, os com muito interesse e interesse médio nas eleições somam 65%. No grupo de 45 a 59 anos, o interesse é compartilhado por 68%; já entre os de 25 a 34 anos de idade, por 66%.
Os dados da pesquisa ainda mostram que, em relação ao gênero dos entrevistados, a soma de homens interessados nas eleições 2022 — 70% — é maior do que o total de mulheres com o mesmo entusiasmo: 65%. Já o percentual dos que têm pouco ou nenhum interesse na disputa eleitoral é superior entre as mulheres (33%). Entre os homens esse índice é de 28%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08455/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-08282/2022.

Especificações técnicas

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