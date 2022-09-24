Ipec: 56% não sabem o número de urna de Casagrande

Urna Eletrônica Crédito: LR Moreira / TSE

Na hora de votar para governador o eleitor tem que apertar dois números no teclado da urna eletrônica. Esse número é o do partido do candidato. Jingles, propagandas na TV e colinhas impressas distribuídas nas ruas são algumas das estratégias dos postulantes ao Palácio Anchieta para que o público memorize os dígitos.

A menos de dez dias da eleição, no entanto, 56% dos entrevistados pelo Ipec que pretendem votar em Renato Casagrande (PSB) não sabem o número dele. O levantamento foi feito entre 19 e 21 de setembro.

Casagrande é filiado há décadas ao PSB e é bastante partidário. Foi eleito governador em 2010 e em 2018 com o mesmo número. E tem cerca de seis minutos no horário eleitoral, sem contar as inserções nos comerciais, para divulgar o que o eleitor deve que digitar na urna.

Curiosamente, 40% dos entrevistados souberam dizer o número dele corretamente.

Carlos Manato, que está em segundo lugar na pesquisa do Ipec, por sua vez, filiou-se há pouco tempo ao PL, em fevereiro. Em 2018, também disputou o governo do Espírito Santo, mas pelo PSL, com o número 17.

O número dele agora é 22, o mesmo do presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem é aliado. Talvez isso explique o fato de os eleitores de Manato terem ligeiramente mais conhecimento sobre o número de urna dele do que os de Casagrande: 45% citaram o 22.

Veja a pergunta feita pelo Ipec somente para quem apontou um nome na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados:

O senhor (sra) sabe qual é o número do candidato?

Eleitores de Manato:

45% citaram o número correto

6% citaram o número errado



49% não souberam responder



Eleitores de Casagrande:

40% citaram o número correto

3% citaram o número errado



56% não souberam responder



Eleitores de outros candidatos:

23% citaram o número correto

2% citaram o número errado



75% não souberam responder



NO PAÍS

Pesquisa do Datafolha divulgada no último dia 10 mostrou que 30% dos eleitores no país não sabem o número de urna de Bolsonaro, que é 22.