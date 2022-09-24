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Eleições 2022

Ipec: 56% não sabem o número de urna de Casagrande

O instituto também mediu quantos eleitores de Manato sabem dizer o número do candidato do PL ao governo do ES

Públicado em 

24 set 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Urna Eletrônica
Urna Eletrônica Crédito: LR Moreira / TSE
Na hora de votar para governador o eleitor tem que apertar dois números no teclado da urna eletrônica. Esse número é o do partido do candidato. Jingles, propagandas na TV e colinhas impressas distribuídas nas ruas são algumas das estratégias dos postulantes ao Palácio Anchieta para que o público memorize os dígitos.
A menos de dez dias da eleição, no entanto, 56% dos entrevistados pelo Ipec que pretendem votar em Renato Casagrande (PSB) não sabem o número dele. O levantamento foi feito entre 19 e 21 de setembro.
O socialista lidera as intenções estimuladas de voto, mas os eleitores vão ter que levar o número anotado: 40.
Casagrande é filiado há décadas ao PSB e é bastante partidário. Foi eleito governador em 2010 e em 2018 com o mesmo número. E tem cerca de seis minutos no horário eleitoral, sem contar as inserções nos comerciais, para divulgar o que o eleitor deve que digitar na urna.
Curiosamente, 40% dos entrevistados souberam dizer o número dele corretamente.
Carlos Manato, que está em segundo lugar na pesquisa do Ipec, por sua vez, filiou-se há pouco tempo ao PL, em fevereiro. Em 2018, também disputou o governo do Espírito Santo, mas pelo PSL, com o número 17.
O número dele agora é 22, o mesmo do presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem é aliado. Talvez isso explique o fato de os eleitores de Manato terem ligeiramente mais conhecimento sobre o número de urna dele do que os de Casagrande: 45% citaram o 22.

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Veja a pergunta feita pelo Ipec somente para quem apontou um nome na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados:
O senhor (sra) sabe qual é o número do candidato?
Eleitores de Manato:
  • 45% citaram o número correto
  • 6% citaram o número errado
  • 49% não souberam responder
Eleitores de Casagrande:
  • 40% citaram o número correto
  • 3% citaram o número errado
  • 56% não souberam responder
Eleitores de outros candidatos:
  • 23% citaram o número correto
  • 2% citaram o número errado
  • 75% não souberam responder
NO PAÍS
Pesquisa do Datafolha divulgada no último dia 10 mostrou que 30% dos eleitores no país não sabem o número de urna de Bolsonaro, que é 22.
Outros 17% desconhecem o do ex-presidente Lula (PT), que é 13.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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