As chances de cada um na disputa pelo Senado no ES

Magno Malta, Erick Musso e Rose de Freitas participaram de conversa com empresários na Findes Crédito: Siumara Gonçalves/Findes

Quando se olha a pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Magno e Rose seguem lado a lado, cada um com 14%.

Antes, ele tinha 8% e ela, 6%. Ou seja, na curva de crescimento, foi a emedebista que evoluiu mais, subiu 8 pontos.

Boas notícias para Rose. Mas, mesmo a menos de dez dias das eleições, o pleito pode guardar surpresas.

O número de indecisos, na espontânea, diminuiu. Eram 75%. Agora são 57%, um percentual ainda relevante.

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), pode dizer que dobrou de tamanho na espontânea, mas foi de 2% para 4%, dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais.

Nas intenções de voto estimuladas, quando os nomes dos candidatos são previamente informados aos eleitores, Erick oscilou de 5% para 8%, também dentro da margem, mas sempre para cima.

O candidato do Republicanos se descolou de Carone (Agir), que antes tinha 4%, encostado em Erick, e agora tem 2%.

Os dois empatam tecnicamente apenas no extremo da margem de erro, se Erick tiver três pontos a menos e Carone, três a mais. Coronel Lugato (DC) também tem 2% e, assim, fica na mesma situação de Carone em relação ao presidente da Assembleia.

VOTO ÚTIL

O Ipec não mediu a rejeição dos candidatos, ou seja, não foi feita a pergunta "em quem você não votaria de jeito nenhum".

Mas é comum que os candidatos mais conhecidos, ainda que liderem as intenções de voto, sejam também os mais rechaçados.

Rose pode ser beneficiada pelo voto útil daqueles que a escolhem para impedir a volta de Magno, que foi derrotado em 2018.

A senadora não usa abertamente essa estratégia, mas, no Instagram, compartilhou a manifestação de uma apoiadora que diz "foco em não eleger o outro lá...".

Postagem de Rose de Freitas no Instagram Crédito: Reprodução

Ela conta ainda com um exército de prefeitos e com o governador Renato Casagrande (PSB), a quem exibe constantemente na campanha.

Já Erick aposta no discurso da renovação: "Figurinha repetida não completa álbum", postou o republicano, numa indireta tanto para Rose quanto para Magno, dois veteranos.

Postagem de Erick Musso no Instagram Crédito: Reprodução

Os principais cabos eleitorais de Erick são o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o deputado federal Amaro Neto, seus colegas de partido.

Magno Malta, com menos tempo no horário eleitoral, já que formou parceria apenas com o PTB, segue dando ênfase às redes sociais, em que é popular até fora do Espírito Santo. O discurso dele é basicamente o apregoado no seio do bolsonarismo.

Ele explora bastante a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), de quem é aliado.

Postagem de Magno Malta no Instagram Crédito: Reprodução

CAMPANHAS MILIONÁRIAS

Magno tem R$ 2,2 milhões para fazer campanha. Desse valor, dois milhões foram repassados pela direção nacional do PL que, em contrapartida, destinou apenas R$ 100 mil ao candidato do partido ao Palácio Anchieta, o ex-deputado federal Carlos Manato.

Isso denota qual é a prioridade e quem o partido vê com chances reais de vitória.

Rose de Freitas arrecadou R$ 3,7 milhões, quase tudo veio da direção nacional do MDB.

Já Erick Musso conta com R$ 3,4 milhões, sendo R$ 1,8 milhão enviado pelo União Brasil, partido que faz parte da coligação do deputado estadual.

O Republicanos repassou R$ 1,5 milhão.