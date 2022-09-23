Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

As chances de cada um na disputa pelo Senado no ES

Somente um dos nomes cresceu acima da margem de erro na pesquisa Ipec, mas outro também está em ascensão

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 15:29

Públicado em 

23 set 2022 às 15:29
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Magno Malta, Erick Musso e Rose de Freitas participaram de conversa com empresários na Findes
Magno Malta, Erick Musso e Rose de Freitas participaram de conversa com empresários na Findes Crédito: Siumara Gonçalves/Findes
A senadora Rose de Freitas (MDB) foi a única que registrou crescimento acima da margem de erro na pesquisa Ipec divulgada nesta quinta-feira (22) entre os candidatos ao Senado. Passou de 27% para 31%, em relação ao levantamento anterior, publicado no último dia  2. Ela segue, no entanto, empatada tecnicamente em primeiro lugar com o ex-senador Magno Malta (PL), que manteve 27% das intenções estimuladas de voto.
Quando se olha a pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Magno e Rose seguem lado a lado, cada um com 14%.
Antes, ele tinha 8% e ela, 6%. Ou seja, na curva de crescimento, foi a emedebista que evoluiu mais, subiu 8 pontos. 
Boas notícias para Rose. Mas, mesmo a menos de dez dias das eleições, o pleito pode guardar surpresas.
O número de indecisos, na espontânea, diminuiu. Eram 75%. Agora são 57%, um percentual ainda relevante.
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), pode dizer que dobrou de tamanho na espontânea, mas foi de 2% para 4%, dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais.
Nas intenções de voto estimuladas, quando os nomes dos candidatos são previamente informados aos eleitores, Erick oscilou de 5% para 8%, também dentro da margem, mas sempre para cima.

Veja Também

O que leva Casagrande à liderança isolada no ES a dez dias das eleições

As últimas cartadas dos candidatos ao Senado no ES

O candidato do Republicanos se descolou de Carone (Agir), que antes tinha 4%, encostado em Erick, e agora tem 2%.
Os dois empatam tecnicamente apenas no extremo da margem de erro, se Erick tiver três pontos a menos e Carone, três a mais. Coronel Lugato (DC) também tem 2% e, assim, fica na mesma situação de Carone em relação ao presidente da Assembleia.
VOTO ÚTIL
O Ipec não mediu a rejeição dos candidatos, ou seja, não foi feita a pergunta "em quem você não votaria de jeito nenhum".
Mas é comum que os candidatos mais conhecidos, ainda que liderem as intenções de voto, sejam também os mais rechaçados.
Rose pode ser beneficiada pelo voto útil daqueles que a escolhem para impedir a volta de Magno, que foi derrotado em 2018. 
A senadora não usa abertamente essa estratégia, mas, no Instagram, compartilhou a manifestação de uma apoiadora que diz "foco em não eleger o outro lá...".
Postagem de Rose de Freitas no Instagram
Postagem de Rose de Freitas no Instagram Crédito: Reprodução
Ela conta ainda com um exército de prefeitos e com o governador Renato Casagrande (PSB), a quem exibe constantemente na campanha.
Já Erick aposta no discurso da renovação: "Figurinha repetida não completa álbum", postou o republicano, numa indireta tanto para Rose quanto para Magno, dois veteranos.
Postagem de Erick Musso no Instagram
Postagem de Erick Musso no Instagram Crédito: Reprodução
Os principais cabos eleitorais de Erick são o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o deputado federal Amaro Neto, seus colegas de partido.
Magno Malta, com menos tempo no horário eleitoral, já que formou parceria apenas com o PTB, segue dando ênfase às redes sociais, em que é popular até fora do Espírito Santo. O discurso dele é basicamente o apregoado no seio do bolsonarismo.
Ele explora bastante a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), de quem é aliado.
Postagem de Magno Malta no Instagram
Postagem de Magno Malta no Instagram Crédito: Reprodução
CAMPANHAS MILIONÁRIAS
Magno tem R$ 2,2 milhões para fazer campanha. Desse valor, dois milhões foram repassados pela direção nacional do PL que, em contrapartida, destinou apenas R$ 100 mil ao candidato do partido ao Palácio Anchieta, o ex-deputado federal Carlos Manato.
Isso denota qual é a prioridade e quem o partido vê com chances reais de vitória.
Rose de Freitas arrecadou R$ 3,7 milhões, quase tudo veio da direção nacional do MDB. 
Erick Musso conta com R$ 3,4 milhões, sendo R$ 1,8 milhão enviado pelo União Brasil, partido que faz parte da coligação do deputado estadual. 
O Republicanos repassou R$ 1,5 milhão.
Isso mostra que os partidos apostam em uma guinada de Erick na reta final. Ele é o único com tempo suficiente no horário eleitoral para ao menos se fazer notar, além de Rose e Magno.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Curtas políticas: Candidato vai à Justiça para obrigar partido a exibi-lo na TV

Audifax usa números e um mantra para contrapor Casagrande

Prefeito e deputado federal duelam nas redes sociais

Guerino aposta em atacar Casagrande e MDB e se aliar a Bolsonaro

Manato e a disputa sobre quem é mais bolsonarista no ES

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Erick Musso magno malta Senado Federal Rose de Freitas Idalécio Carone Eleições 2022 Letícia Gonçalves Pesquisa Rede Gazeta/ipec Coronel Lugato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados