As chances de cada um na disputa pelo Senado no ES

O candidato do Republicanos se descolou de Carone (Agir), que antes tinha 4%, encostado em Erick, e agora tem 2%.
Os dois empatam tecnicamente apenas no extremo da margem de erro, se Erick tiver três pontos a menos e Carone, três a mais. Coronel Lugato (DC) também tem 2% e, assim, fica na mesma situação de Carone em relação ao presidente da Assembleia.
VOTO ÚTIL
O Ipec não mediu a rejeição dos candidatos, ou seja, não foi feita a pergunta "em quem você não votaria de jeito nenhum".
Mas é comum que os candidatos mais conhecidos, ainda que liderem as intenções de voto, sejam também os mais rechaçados.
Rose pode ser beneficiada pelo voto útil daqueles que a escolhem para impedir a volta de Magno, que foi derrotado em 2018.
A senadora não usa abertamente essa estratégia, mas, no Instagram, compartilhou a manifestação de uma apoiadora que diz "foco em não eleger o outro lá...".
Postagem de Rose de Freitas no InstagramCrédito: Reprodução
Ela conta ainda com um exército de prefeitos e com o governador Renato Casagrande (PSB), a quem exibe constantemente na campanha.
Já Erick aposta no discurso da renovação: "Figurinha repetida não completa álbum", postou o republicano, numa indireta tanto para Rose quanto para Magno, dois veteranos.
Postagem de Erick Musso no InstagramCrédito: Reprodução
Os principais cabos eleitorais de Erick são o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o deputado federal Amaro Neto, seus colegas de partido.
Magno Malta, com menos tempo no horário eleitoral, já que formou parceria apenas com o PTB, segue dando ênfase às redes sociais, em que é popular até fora do Espírito Santo. O discurso dele é basicamente o apregoado no seio do bolsonarismo.
Ele explora bastante a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), de quem é aliado.
Postagem de Magno Malta no InstagramCrédito: Reprodução
CAMPANHAS MILIONÁRIAS
Magno tem R$ 2,2 milhões para fazer campanha. Desse valor, dois milhões foram repassados pela direção nacional do PL que, em contrapartida, destinou apenas R$ 100 mil ao candidato do partido ao Palácio Anchieta, o ex-deputado federal Carlos Manato.
Isso denota qual é a prioridade e quem o partido vê com chances reais de vitória.
Rose de Freitas arrecadou R$ 3,7 milhões, quase tudo veio da direção nacional do MDB.
Já Erick Musso conta com R$ 3,4 milhões, sendo R$ 1,8 milhão enviado pelo União Brasil, partido que faz parte da coligação do deputado estadual.
O Republicanos repassou R$ 1,5 milhão.
Isso mostra que os partidos apostam em uma guinada de Erick na reta final. Ele é o único com tempo suficiente no horário eleitoral para ao menos se fazer notar, além de Rose e Magno.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.