Curtas políticas: Candidato vai à Justiça para obrigar partido a exibi-lo na TV

ribunal Regional Eleitoral, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Candidato à reeleição, o deputado federal Felipe Rigoni, que preside o União Brasil no Espírito Santo, tem mais tempo no horário eleitoral na TV que alguns candidatos ao Senado e até ao governo. Ele aparece por quase dois minutos na tela.

Outros candidatos do partido a deputado federal ou a estadual também são exibidos, por um período mais módico.

Um deles, entretanto, ficou de fora e foi ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) reclamar.

Nilton Baiano, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa, teve a candidatura impugnada pelo Ministério Público e barrada pelo próprio TRE . Uma condenação por improbidade administrativa, resultado de despesas não autorizadas por lei e realizadas sem licitação quando ele era secretário estadual de Saúde, impôs a inelegibilidade.

O candidato do União Brasil recorreu da decisão e segue na corrida eleitoral até que o caso seja julgado em definitivo.

"(O) Impetrado (o partido e seu representante legal) não o inseriu na lista da PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA, violando, por conseguinte, o seu direito líquido e certo, tendo postulado a concessão da ordem mandamental para que a autoridade coatora insira o referido Impetrante na lista de propaganda politica gratuita", diz o pedido da defesa de Nilton Baiano.

Ele ainda quer uma compensação pelos dias em que deixou de aparecer no horário eleitoral. O TRE ainda não decidiu.

ORIENTAÇÃO NACIONAL

"Trata-se de uma candidatura que foi impugnada pela Justiça Eleitoral. O União Brasil ES foi orientado pela Executiva Nacional do Partido a não conceder tempo de TV e recursos financeiros para candidatura nessa situação", informou o departamento jurídico do União Brasil à coluna.

"O União-ES segue a orientação nacional e, se a questão do registro for resolvida com o deferimento da candidatura, os recursos e o horário eleitoral serão disponibilizados regularmente."

NORMACOP

A deputada federal Norma Ayub (PP), que tenta mais um mandato na Câmara, usa até um helicóptero para se deslocar durante a campanha.

Foi assim que ela chegou, nesta quarta-feira (21), a Rio Bananal.

Na prestação de contas disponível no DivulgaCandContas, site oficial do TSE, não consta nenhum gasto que possa estar relacionado a aluguel de helicóptero.

A coluna questionou a assessoria da parlamentar, que informou que, na prestação de contas final da campanha, a despesa vai aparecer.

Norma recebeu R$ 2,1 milhões da direção nacional do PP.

DINHEIRO ONDE PRECISA

"Eu acho engraçado me questionarem isso após um período de pandemia e com mais de um milhão de capixabas na linha da pobreza, vendendo o almoço para comprar a janta", afirmou Manato.

"Enquanto isso, nessa briga de Davi contra Golias, o atual governador já declarou despesas de mais de R$ 5 milhões em propaganda", criticou.

O candidato do PL diz querer um novo Espírito Santo, "que invista dinheiro onde realmente precisa".

Também filiado ao PL, o ex-senador Magno Malta recebeu R$ 2 milhões do partido para fazer campanha.

A esposa de Manato, Soraya Manato, candidata à reeleição a deputada federal pelo PTB, conta com R$ 1 milhão enviado pela legenda.

PRESENTE DE GREGO