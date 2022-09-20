Mudança (temporária) no primeiro escalão de Pazolini

O secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) da Prefeitura de Vitória, Marcelo de Oliveira, foi exonerado, a pedido.
De acordo com a prefeitura, ele "apresentou pedido de exoneração para se dedicar exclusivamente à campanha eleitoral e retornará ao cargo no dia 03 de outubro".
Oliveira é aliado de Aridelmo Teixeira (Novo), ex-secretário da Fazenda de Vitória que disputa o Palácio Anchieta.
Ele também é filho do ex-deputado estadual Nilton Baiano, que é candidato a deputado estadual.
Marcelo de Oliveira foi secretário estadual de Desenvolvimento Urbano entre 2017 e 2018, no governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB).
Enquanto ele estiver fora da gestão, a subsecretária de Gestão Urbana, Anna Claudia Dias Peyneau, responde pela pasta.