Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prefeitura de Vitória

Mudança (temporária) no primeiro escalão de Pazolini

Secretário pediu exoneração para se dedicar à campanha eleitoral

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 11:40

Públicado em 

20 set 2022 às 11:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Marcelo de Oliveira será secretário de Desenvolvimento da Cidade, em Vitória, na gestão de Pazolini
Marcelo de Oliveira foi secretário de Desenvolvimento da Cidade, em Vitória, na gestão de Pazolini Crédito: Flávia Mancilha/Assessoria de Comunicação
O secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) da Prefeitura de Vitória, Marcelo de Oliveira, foi exonerado, a pedido.
De acordo com a prefeitura, ele "apresentou pedido de exoneração para se dedicar exclusivamente à campanha eleitoral e retornará ao cargo no dia 03 de outubro".
Oliveira é aliado de Aridelmo Teixeira (Novo), ex-secretário da Fazenda de Vitória que disputa o Palácio Anchieta.
Ele também é filho do ex-deputado estadual Nilton Baiano, que é candidato a deputado estadual.
Marcelo de Oliveira foi secretário estadual de Desenvolvimento Urbano entre 2017 e 2018, no governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB).
Enquanto ele estiver fora da gestão, a subsecretária de Gestão Urbana, Anna Claudia Dias Peyneau, responde pela pasta.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Manato é o candidato a governador do PL com menos recurso para campanha

Casagrande: "Se eu quisesse esconder Lula, não diria que vou votar nele"

Magno Malta briga pela paternidade do Contorno do Mestre Álvaro

Orçamento de 2023 coloca Pazolini e Câmara de Vitória em rota de colisão

Erick Musso tenta acenar ao centro, mas algo fala mais alto

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados