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Eleições 2022

Ipec: saúde e segurança são as áreas que mais preocupam eleitores do ES

Na consulta, o desemprego e a educação também foram indicados pelos eleitores como pontos críticos enfrentados pela população no Estado
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 set 2022 às 12:22

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 12:22

Ipec: saúde e segurança são as áreas que mais preocupam eleitores do ES
Entre os entrevistados na pesquisa, a saúde e a segurança são os principais desafios no Estado Crédito: Arte/Geraldo Neto
pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta, que apresentou resultado das intenções de voto para os cargos de governadorsenador e presidente da República na sexta-feira (2),  ainda ouviu os eleitores sobre problemas que a população do Estado enfrenta. Para os entrevistados, saúde e segurança são os principais desafios no Espírito Santo. Desemprego e educação também foram apontados como áreas críticas. 
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Na consulta, o Ipec — instituto formado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades em 2021 — apresentou 21 áreas para os entrevistados, que deveriam indicar até três opções consideradas por eles como problemáticas para a população no Estado. Confira os principais pontos: 
A pesquisa de opinião é dividida por sexo, idade, escolaridade, renda familiar, raça, religião, condição do município, avaliação da administração do governador Renato Casagrande (PSB) e beneficiários de medidas do governo federal.  
No recorte por municípios, a saúde afeta de maneira semelhante os moradores da Grande Vitória (57%) e do interior (56%) do Estado. Já a segurança pública e a educação são problemas que preocupam mais a população da região metropolitana, mencionados por 49% e 34% dos entrevistados, respectivamente.  No interior, as drogas afligem mais os moradores e são responsáveis por 28% das menções. As demais áreas tiveram avaliação similar dentro e fora da Grande Vitória. 
Em qualquer ponto de análise, a saúde se destaca negativamente na avaliação dos entrevistados, mas não há uma distinção, na entrevista, sobre serviços que são atribuição dos municípios, como o atendimento nas unidades básicas, ou do Estado, responsável, por exemplo, por procedimentos de alta complexidade em hospitais.
A saúde pública tem ainda obrigações que cabem ao governo federal. Mas, independentemente de quem é o gestor, a população capixaba mostra-se insatisfeita com o atendimento que está recebendo e sinaliza na pesquisa.
Quando se trata de segurança, as pessoas com maior renda se mostram mais sensíveis ao tema. Dos entrevistados que recebem mais de 5 salários (R$ 6.060 acima), 53% estão preocupados com a violência, ao passo que o problema afeta 37% entre quem tem remuneração inferior a um salário (menos de R$ 1.212).
Em outro quesito avaliado, pretos e pardos têm maior preocupação (40%) com desemprego que os brancos (30%). Em educação, 61% dos que têm apenas ensino fundamental a consideram um problema, mas é um ponto crítico também para quem tem nível médio (54%) ou superior (53%). 
Ipec - saúde e segurança são as áreas que mais preocupam eleitores do ES

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