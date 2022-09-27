'Escolhi a democracia', diz Rachel Sheherazade ao declarar voto em Lula

Mônica Bergamo

Ao resgatar o retrato nesta semana, Sheherazade girou a peça em 90º para que o gesto parecesse um "L", em referência ao nome do petista. "Domingo, você pode votar mais uma vez ou pela última vez. A escolha é sua. Entre a democracia e o autoritarismo, eu escolhi a democracia!", escreveu a jornalista nas redes sociais.

Rachel Sheherazade sugere voto em Lula (PT) em 2022 com publicação nas redes sociais Crédito: @RachelSherazade no Instagram

Embora tenha se notabilizado por suas opiniões conservadoras, a ex-âncora do SBT Brasil se apresentou nos últimos anos como crítica de Jair Bolsonaro (PL). "Para mim, nada mudou de 2018 pra cá. Continuo acreditando que o Bozo é o pior dos males. Meu voto foi e será sempre contra ele e em favor do Brasil", afirma a jornalista em publicação em sua conta no Twitter.

A defesa de Sheherazade alega que sua contratação como PJ (pessoa jurídica) visava fraudar a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária.