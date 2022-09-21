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Eleições 2022

Autor de impeachment de Dilma anuncia apoio a Lula no primeiro turno

Jurista Miguel Reale Júnior afirma ser importante que petista vença para "impedir ação desesperada de Bolsonaro"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2022 às 20:02

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 20:02

SÃO PAULO - Um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT) em 2015, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior desistiu da terceira via e anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno.
"Sem perspectiva de vitória da terceira via, é importante que Lula vença no primeiro turno, para se impedir ação desesperada de Bolsonaro. Decidir por Lula é consequência de saber que assim se evitará ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, que, com certeza, sucederão com maior intensidade em novo mandato de Bolsonaro", disse o jurista em mensagem enviada a O Estado de S.Paulo.
Miguel Reale Júnior
Miguel Reale Júnior desistiu de apoio para a terceira via Crédito: Edilson Rodrigues / Agência Senado
O gesto de Reale, que foi ministro de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), se soma ao de outros quadros ligados ao PSDB como o ex-ministro dos Direitos Humanos e da Justiça, José Gregori, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, e o diretor geral da Fundação FHC, Sergio Fausto.
Os apoios reforçam a estratégia de Lula de impulsionar o voto útil na reta final da campanha. O senador José Serra (PSDB) foi sondado pelo PT para participar do ato com oito ex-presidenciáveis realizado ontem em São Paulo, mas declinou porque por ora apoia a senadora Simone Tebet (MDB).
Procurada, a deputada estadual Janaina Paschoal, que assinou junto com Reale o pedido de impeachment de Dilma em 2015, disse que "já imaginava" que o jurista seguiria por esse caminho. "Pela resistência do professor em ingressar no processo de impeachment e pelos pleitos que fez para eu desistir, eu já imaginava que ele fecharia com Lula", disse. "A chance de a esquerda voltar é real, até por isso me candidatei ao Senado."

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