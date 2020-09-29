Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Rachel Sheherazade anuncia saída do SBT: 'escolhi seguir em frente'

'Infelizmente, não tive oportunidade de me despedir dos meus telespectadores, colegas e amigos que fiz na emissora', lamentou jornalista em vídeo no YouTube

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 16:59
A jornalista Rachel Sheherazade
A jornalista Rachel Sheherazade Crédito: Instagram/@rachelsherazade
A jornalista Rachel Sheherazade anunciou sua saída do SBT em vídeo publicado em seu canal no YouTube na noite de segunda-feira, 28.
"Há cerca de um mês eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase 10 anos. Nosso contrato, então, deveria seguir até o dia 31 de outubro deste ano, mas o SBT me comunicou através de um e-mail que, a partir de hoje, segunda-feira, 27 de setembro, eu não precisaria mais voltar à emissora e apresentar o SBT Brasil", afirmou.
"Infelizmente, não tive oportunidade de me despedir dos meus telespectadores, colegas, dos meus amigos que fiz na emissora. Por isso, estou tentando fazer agora. Não posso citar todos os nomes, mas vou sentir muita falta de vocês", continuou Rachel em outro momento.
A apresentadora ainda fez questão de citar os colegas Joseval Peixoto, Carlos Nascimento e Marcelo Torres, com quem dividiu a bancada do SBT Brasil em diversas ocasiões.
Sheherazade ressaltou que pretende continuar trabalhando na área: "Fiquem tranquilos que esse não é o último capítulo. É só um capítulo novo e cheio de expectativas, sonhos, desafios, do jeito que eu gosto. Sei que cada escolha equivale a uma renúncia, a gente não pode abraçar o mundo. Eu escolhi seguir em frente, mudando, crescendo, evoluindo como jornalista."
Ver essa foto no Instagram

Depois de quase 10 anos, deixo a bancada do SBT Brasil

Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade) em

O Estadão buscou contato com a assessoria da emissora, que informou que "O SBT não irá se pronunciar."
Rachel Sheherazade foi contratada pelo SBT em 2011, após a viralização de um vídeo com um de seus comentários sobre o carnaval. À época, era apresentadora do Tambaú Notícia, telejornal da Paraíba.
Em fevereiro de 2014, Sheherazade causou polêmica por conta de um comentário em defesa de "justiceiros". O Ministério Público chegou a pedir uma retratação por conta da fala.

Veja Também

Rachel Sheherazade diz que jornalistas são atacados injustamente

Antônio Fagundes deixa Globo após 44 anos

Ellen Pompeo, estrela de 'Greys Anatomy', diz querer deixar série no auge

Em 2017, Rachel Sheherazade levou uma 'bronca' de Silvio Santos durante a entrega do Troféu Imprensa: "Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, porque você foi contratada para ler notícias, não para dar sua opinião."
Há cerca de um ano, em agosto de 2019, a jornalista afirmou que havia sido afastada do SBT Brasil às sextas-feiras.
A informação da demissão de Sheherazade foi publicada pelo colunista Ricardo Feltrin em 8 de setembro. Segundo ele, a jornalista teria sido avisada pelo SBT de que seu contrato não será renovado após seu término, em 31 de outubro.
Na ocasião, o Estadão entrou em contato com a assessoria da emissora, que informou: "Por questões contratuais o SBT não irá se pronunciar se haverá renovação. No final de outubro, informaremos."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados