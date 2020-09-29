Rachel Sheherazade anuncia saída do SBT: 'escolhi seguir em frente'

A jornalista Rachel Sheherazade Crédito: Instagram/@rachelsherazade

A jornalista Rachel Sheherazade anunciou sua saída do SBT em vídeo publicado em seu canal no YouTube na noite de segunda-feira, 28.

"Há cerca de um mês eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase 10 anos. Nosso contrato, então, deveria seguir até o dia 31 de outubro deste ano, mas o SBT me comunicou através de um e-mail que, a partir de hoje, segunda-feira, 27 de setembro, eu não precisaria mais voltar à emissora e apresentar o SBT Brasil", afirmou.

"Infelizmente, não tive oportunidade de me despedir dos meus telespectadores, colegas, dos meus amigos que fiz na emissora. Por isso, estou tentando fazer agora. Não posso citar todos os nomes, mas vou sentir muita falta de vocês", continuou Rachel em outro momento.

A apresentadora ainda fez questão de citar os colegas Joseval Peixoto, Carlos Nascimento e Marcelo Torres, com quem dividiu a bancada do SBT Brasil em diversas ocasiões.

Sheherazade ressaltou que pretende continuar trabalhando na área: "Fiquem tranquilos que esse não é o último capítulo. É só um capítulo novo e cheio de expectativas, sonhos, desafios, do jeito que eu gosto. Sei que cada escolha equivale a uma renúncia, a gente não pode abraçar o mundo. Eu escolhi seguir em frente, mudando, crescendo, evoluindo como jornalista."

O Estadão buscou contato com a assessoria da emissora, que informou que "O SBT não irá se pronunciar."

Rachel Sheherazade foi contratada pelo SBT em 2011, após a viralização de um vídeo com um de seus comentários sobre o carnaval. À época, era apresentadora do Tambaú Notícia, telejornal da Paraíba.

Em fevereiro de 2014, Sheherazade causou polêmica por conta de um comentário em defesa de "justiceiros". O Ministério Público chegou a pedir uma retratação por conta da fala.

Em 2017, Rachel Sheherazade levou uma 'bronca' de Silvio Santos durante a entrega do Troféu Imprensa: "Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, porque você foi contratada para ler notícias, não para dar sua opinião."

Há cerca de um ano, em agosto de 2019, a jornalista afirmou que havia sido afastada do SBT Brasil às sextas-feiras.

A informação da demissão de Sheherazade foi publicada pelo colunista Ricardo Feltrin em 8 de setembro. Segundo ele, a jornalista teria sido avisada pelo SBT de que seu contrato não será renovado após seu término, em 31 de outubro.