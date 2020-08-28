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Televisão

Ellen Pompeo, estrela de 'Greys Anatomy', diz querer deixar série no auge

Atriz já faz planos para sair dos holofotes após 17 anos

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 11:47
A atriz Ellen Pompeo na série Grey's Anatomy
A atriz Ellen Pompeo na série Grey's Anatomy Crédito: ABC/Divulgação
Estrela da série "Grey's Anatomy" na pele de Dra. Meredith Gray, Ellen Pompeo, 50, está quase completando 20 anos à frente da série. Em recente entrevista ao podcast de Dax Shepard "Armchair Expert", contou mais detalhes sobre os planos que tem para deixar a produção da ABC na qual fez parte por 17 anos.
"Mas, ao mesmo tempo, acho que o objetivo geral da minha vida é sempre manter meu ego sob controle. Não quero mentir para mim mesma. Não minto sobre minha idade", começou.
Em seguida, deixou claro que prefere sair enquanto o show ainda estiver em alta perante os telespectadores. "Certamente, acho que cair fora mais cedo ou mais tarde neste ponto, tendo feito o que fizemos, sair enquanto o show ainda está no topo, é definitivamente um objetivo", disse ela.
Segundo ela, a ideia nõa é nem nunca será permanecer na produção para sempre. "A verdade é que, se eu ficar muito irritada e não for mais grata, não deveria estar lá", comentou a atriz.

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Enquanto não sabe se fica ou se sai da série, Ellen vai se resolvendo quando o assunto é dinheiro. Em janeiro, ela vendeu uma casa em Hollywood Hills, bairro de Los Angeles, por US$ 2,075 milhões (cerca de R$ 11 milhões).
Segundo o jornal Los Angeles Times, a casa de dois andares fica em um terreno arborizado e foi vendida há cerca de uma década por US$ 1,2 milhão.
A moradia tem aproximadamente 176 m² de espaço interno, incluindo sala de estar, sala de TV e cozinha para comer. Na suíte master, portas de vidro deslizantes dão para uma banheira externa privativa. Além deste, existem mais dois quartos e dois banheiros.

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