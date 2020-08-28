Ellen Pompeo, estrela de 'Greys Anatomy', diz querer deixar série no auge

A atriz Ellen Pompeo na série Grey's Anatomy Crédito: ABC/Divulgação

Estrela da série "Grey's Anatomy" na pele de Dra. Meredith Gray, Ellen Pompeo, 50, está quase completando 20 anos à frente da série. Em recente entrevista ao podcast de Dax Shepard "Armchair Expert", contou mais detalhes sobre os planos que tem para deixar a produção da ABC na qual fez parte por 17 anos.

"Mas, ao mesmo tempo, acho que o objetivo geral da minha vida é sempre manter meu ego sob controle. Não quero mentir para mim mesma. Não minto sobre minha idade", começou.

Em seguida, deixou claro que prefere sair enquanto o show ainda estiver em alta perante os telespectadores. "Certamente, acho que cair fora mais cedo ou mais tarde neste ponto, tendo feito o que fizemos, sair enquanto o show ainda está no topo, é definitivamente um objetivo", disse ela.

Segundo ela, a ideia nõa é nem nunca será permanecer na produção para sempre. "A verdade é que, se eu ficar muito irritada e não for mais grata, não deveria estar lá", comentou a atriz.

Enquanto não sabe se fica ou se sai da série, Ellen vai se resolvendo quando o assunto é dinheiro. Em janeiro, ela vendeu uma casa em Hollywood Hills, bairro de Los Angeles, por US$ 2,075 milhões (cerca de R$ 11 milhões).

Segundo o jornal Los Angeles Times, a casa de dois andares fica em um terreno arborizado e foi vendida há cerca de uma década por US$ 1,2 milhão.