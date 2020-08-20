'Grey's Anatomy' entra para o catálogo da GloboPlay

A aclamada série hospitalar "Grey's Anatomy" entrou para o catálogo da Globoplay. A informação foi confirmada pelo serviço de streaming depois de muito suspense nas redes sociais. No Twitter, o perfil da GloboPlay publicou quatro fotos de cenas de uma série e pediu para os internautas adivinharem: "Só quem é fã de verdade vai saber! Qual é a série icônica que vai chegar aqui?".

Justin Chambers, que interpreta Alex Karev em "Grey's Anatomy" Crédito: Divulgação

A série tem 16 temporadas e é uma das mais bem-sucedidas da TV norte-americana. A data de estreia ainda não foi anunciada, mas pode chegar a partir de novembro no serviço de streaming.

"Grey's Anatomy" conta a história de Meredith Grey e outros funcionários do Seattle Grace Hospital. Atualmente, o seriado está na Netflix. Internautas comemoraram a novidade. "Já separei meus shots de tequila pra assistir à melhor série do milênio, Globo", escreveu um deles.

Só quem é fã de verdade vai saber! ?

Qual é a série icônica que vai chegar aqui? pic.twitter.com/5jtdk9mHMo — globoplay ? #KillingEveNoGloboplay (@globoplay) August 19, 2020

JÁ SEPAREI MEUS SHOTS DE TEQUILA PRA ASSISTIR A MELHOR SÉRIE DO MILÊNIO GLOBO pic.twitter.com/MYow20s2ol — Thay HAPPY BIRTHDAY DEMI ?? (@super_luthorlp) August 19, 2020