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'Grey's Anatomy' entra para o catálogo da GloboPlay

Informação foi confirmada pelo serviço de streaming nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:57

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:57

A aclamada série hospitalar "Grey's Anatomy" entrou para o catálogo da Globoplay. A informação foi confirmada pelo serviço de streaming depois de muito suspense nas redes sociais. No Twitter, o perfil da GloboPlay publicou quatro fotos de cenas de uma série e pediu para os internautas adivinharem: "Só quem é fã de verdade vai saber! Qual é a série icônica que vai chegar aqui?".
Justin Chambers, que interpreta Alex Karev em
Justin Chambers, que interpreta Alex Karev em "Grey's Anatomy" Crédito: Divulgação
A série tem 16 temporadas e é uma das mais bem-sucedidas da TV norte-americana. A data de estreia ainda não foi anunciada, mas pode chegar a partir de novembro no serviço de streaming.
"Grey's Anatomy" conta a história de Meredith Grey e outros funcionários do Seattle Grace Hospital. Atualmente, o seriado está na Netflix. Internautas comemoraram a novidade. "Já separei meus shots de tequila pra assistir à melhor série do milênio, Globo", escreveu um deles.

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