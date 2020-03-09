Fãs de 'Grey's Anatomy' se revoltam nas redes sociais com final de Karev

Justin Chambers, que interpreta Alex Karev em "Grey's Anatomy" Crédito: Divulgação

Atenção: este texto contém spoilers sobre a 16ª temporada de 'Grey's Anatomy'.

Justin Chambers, 49, que interpreta Alex Karev em "Grey's Anatomy", já havia anunciado sua saída da série. Seu personagem, no entanto, acabou tendo um desfecho surpreendente e que não agradou aos fãs.

O fim da trama de Karev foi revelado na última quinta-feira (5), durante o 16º episódio da 16ª temporada, e tem gerado diversos comentários negativos desde então.

Logo após dizer que iria visitar sua mãe em Iowa e revelar que ele nunca esteve na cidade, Karev confessou que estava com Lizzie (Katherine Heigl), com quem viveu um romance no passado. Ele descobriu que ela estava criando sozinha os filhos gêmeos que teve com ele, e nunca havia contado ao médico.

O personagem então assina os papéis de divórcio e deixa tudo o que tem para sua esposa Jo, incluindo sua parte no hospital, deixando também cartas para ela, Meredith e Bailey.

A mudança repentina de roteiro e a forma como Karev sai da trama gerou revolta. "Nunca vai me descer esse final que deram pro meu Alex Karev, totalmente sem coerência e não condizente com todo desenvolvimento do personagem", disse uma internauta do Twiiter.

"Pode cancelar Grey's Anatomy depois desse final do Karev. Porra seria melhor se tivesse matado o personagem. Simplesmente jogaram anos de evolução dele no lixo", escreveu outra. Chambers esteve na série por 16 anos, participando de todas as temporadas até então.

Eu tô com tanto ódio do que fizeram com a história do Alex Karev em Grey's anatomy! Como puderam cagar assim na história de um personagem que evoluiu tanto ao longo de 16 anos??? O Alex jamais faria isso, ele não é covarde!!! #GreysAnatomy16 #GreysAnatomy — Jô (@eusapatonta) March 9, 2020

Nao acredito nesse final pro Alex Karev, INACEITÁVEL!!! #GreysAnatomy — Yanca Soares? (@soares_yanca) March 6, 2020

me estressando por causa de big brother pra evitar pensar naquilo que realmente importa



a saída de karev em greys anatomy — deb (@deborista) March 6, 2020

Assisti. Chorei de ódio os 40 minutos de Greys Anatomy. Eu n quero nem saber, Alex Karev morreu enquanto voltava pra casa. Jô chorou, Mer chorou, elas se apoiaram e vai levar um tempo, mas tudo vai ficar bem. FODA-SE essa merda toda q disseram no ep. #justiceforkarev — nana (@NVolkmar) March 6, 2020

Eu não acredito que os roteiristas do Grey's Anatomy tiveram coragem de fazer aquele final patético pro Karev. — Vinicius Oliveira (@thisisvini_then) March 6, 2020

Que desfecho horrível o Karev largar da Jo p voltar com a Izzy seria melhor ele ter falecido kkkk #GreysAnatomy — Jesca (@jessyxoxakpnga) March 9, 2020

eu n acredito q em plena 16ª temporada o meu alex karev sem nenhum defeito ME LARGA A JO P VOLTAR COM AQUELA SEM SAL MAL AMADA

Q NOJO MEU DEUS

eu odeio grey's anatomy a partir de hoje Q COISA MAIS HORRÍVEL — Rafaela (@rflaufer) March 6, 2020