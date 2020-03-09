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Televisão

Fãs de 'Grey's Anatomy' se revoltam nas redes sociais com final de Karev

Personagem teve desfecho amoroso inesperado após 16 anos na série

Publicado em 09 de Março de 2020 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 18:16
Justin Chambers, que interpreta Alex Karev em "Grey's Anatomy" Crédito: Divulgação
Atenção: este texto contém spoilers sobre a 16ª temporada de 'Grey's Anatomy'.
Justin Chambers, 49, que interpreta Alex Karev em "Grey's Anatomy", já havia anunciado sua saída da série. Seu personagem, no entanto, acabou tendo um desfecho surpreendente e que não agradou aos fãs.
O fim da trama de Karev foi revelado na última quinta-feira (5), durante o 16º episódio da 16ª temporada, e tem gerado diversos comentários negativos desde então.

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Logo após dizer que iria visitar sua mãe em Iowa e revelar que ele nunca esteve na cidade, Karev confessou que estava com Lizzie (Katherine Heigl), com quem viveu um romance no passado. Ele descobriu que ela estava criando sozinha os filhos gêmeos que teve com ele, e nunca havia contado ao médico.
O personagem então assina os papéis de divórcio e deixa tudo o que tem para sua esposa Jo, incluindo sua parte no hospital, deixando também cartas para ela, Meredith e Bailey.
A mudança repentina de roteiro e a forma como Karev sai da trama gerou revolta. "Nunca vai me descer esse final que deram pro meu Alex Karev, totalmente sem coerência e não condizente com todo desenvolvimento do personagem", disse uma internauta do Twiiter.
"Pode cancelar Grey's Anatomy depois desse final do Karev. Porra seria melhor se tivesse matado o personagem. Simplesmente jogaram anos de evolução dele no lixo", escreveu outra. Chambers esteve na série por 16 anos, participando de todas as temporadas até então.

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