Ellen Pompeo não conversa com Dempsey desde que ator deixou 'Grey's Anatomy'

Os personagens Meredith Grey e Derek Shepherd na série 'Grey's Anatomy' Crédito: Reprodução/ENTITY_apos_ENTITYGreyENTITY_apos_ENTITYs AnatomyENTITY_apos_ENTITY

Em entrevista ao programa Red Table Talk na segunda-feira, 10, a protagonista de Grey's Anatomy Ellen Pompeo (que interpretou Meredith Grey) revelou que não fala com Patrick Dempsey (Derek Shepherd) desde que ele deixou o seriado, em 2015.

Ellen fez par romântico com o ator ao longo dos 11 anos de série e assegurou não ter nada contra ele. "Ele é um ator maravilhoso e fizemos a melhor parceria que poderíamos ter feito juntos. Não tenho ressentimentos", disse.

A mulher afirmou, ainda, que os artistas que um dia atuaram juntos costumam se reencontrar, porque as séries costumam tomar muito tempo da vida.