Ellen Pompeo não conversa com Dempsey desde que ator deixou 'Grey's Anatomy'

Em entrevista ao programa Red Table Talk na segunda-feira, 10, a protagonista de Grey's Anatomy Ellen Pompeo (que interpretou Meredith Grey) revelou que não fala com Patrick Dempsey (Derek Shepherd) desde que ele deixou o seriado, em 2015.
Ellen fez par romântico com o ator ao longo dos 11 anos de série e assegurou não ter nada contra ele. "Ele é um ator maravilhoso e fizemos a melhor parceria que poderíamos ter feito juntos. Não tenho ressentimentos", disse.
A mulher afirmou, ainda, que os artistas que um dia atuaram juntos costumam se reencontrar, porque as séries costumam tomar muito tempo da vida.
"Você precisa de tempo para descobrir quem você é sem o seriado", refletiu. "Nós não nos falamos, mas eu sempre terei um lugar especial no meu coração para o Patrick", completou.