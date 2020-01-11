Justin Chambers deixa 'Grey's Anatomy' após 15 anos

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Após 15 anos vivendo o doutor Alex Karev na premiada série "Grey's Anatomy" (ABC), Justin Chambers decide tomar novos rumos em sua carreira. O ator confirmou sua saída do programa nesta sexta-feira (10), ao Deadline.

"Não existe um bom dia para me despedir de um programa e personagem que definiram grande parte da minha vida nos últimos 15 anos", disse Chambers em comunicado ao site. O ator revelou que pensa em diversificar seus papéis e escolhas de carreira já "há algum tempo", mas decidiu que este é o momento certo.

"Como estou para completar 50 anos e sou abençoado com uma esposa incrível e solidária e cinco filhos maravilhosos, agora é a hora", completou Chambers, que celebra seu aniversário em julho.

O anúncio foi feito após a transmissão do 350º episódio da série, exibido em 14 de novembro de 2019. Segundo o Deadline, essa foi também a última aparição do pediatra, que deixou o Hospital Grey Sloan Memorial para cuidar da mãe doente.

"Ao sair de 'Grey's Anatomy', quero agradecer à família ABC, Shonda Rimes, membros originais do elenco Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens e o resto dessa equipe incrível, tanto no passado quanto no presente, e claro, aos fãs por essa jornada extraordinária", disse ele.