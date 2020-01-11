Justin Chambers deixa 'Grey's Anatomy' após 15 anos

Após 15 anos vivendo o doutor Alex Karev na premiada série "Grey's Anatomy" (ABC), Justin Chambers decide tomar novos rumos em sua carreira. O ator confirmou sua saída do programa nesta sexta-feira (10), ao Deadline.
"Não existe um bom dia para me despedir de um programa e personagem que definiram grande parte da minha vida nos últimos 15 anos", disse Chambers em comunicado ao site. O ator revelou que pensa em diversificar seus papéis e escolhas de carreira já "há algum tempo", mas decidiu que este é o momento certo.
"Como estou para completar 50 anos e sou abençoado com uma esposa incrível e solidária e cinco filhos maravilhosos, agora é a hora", completou Chambers, que celebra seu aniversário em julho.
O anúncio foi feito após a transmissão do 350º episódio da série, exibido em 14 de novembro de 2019. Segundo o Deadline, essa foi também a última aparição do pediatra, que deixou o Hospital Grey Sloan Memorial para cuidar da mãe doente.
"Ao sair de 'Grey's Anatomy', quero agradecer à família ABC, Shonda Rimes, membros originais do elenco Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens e o resto dessa equipe incrível, tanto no passado quanto no presente, e claro, aos fãs por essa jornada extraordinária", disse ele.
A série está em sua 16ª temporada e agora, com a saída de Chambers, restaram apenas três personagens do elenco original. O ator estava no elenco principal desde o primeiro episódio. Em maio de 2019, a ABC renovou o drama médico para uma 17ª temporada, que deve ir ao ar no final de 2020.