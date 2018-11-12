Escritora de 'Grey's Anatomy: romance entre Meredith e Derek não caberia hoje

12/11/2018 - Os personagens Meredith Grey e Derek Shepherd na série 'Grey's Anatomy' Crédito: Reprodução/ ENTITY_apos_ENTITYGreyENTITY_apos_ENTITYs AnatomyENTITY_apos_ENTITY

Os muitos capítulos do romance entre Meredith e Derek poderiam nem ter existido. Uma das escritoras da série Grey's Anatomy Krista Vernoff acredita que a história do casal não seria contado em meio a denúncias de assédio sexual.

"Se você olhar, por exemplo, Meredith Grey e Derek Shepherd pelas lentes de Time's Up e #MeToo, ele era seu chefe, ela era interna. Ela ficava dizendo: 'Não, afaste-se de mim', e ele continuava a persegui-la, e essa provavelmente não é uma história que contaríamos no programa hoje, e é um belo reflexo da mudança dos tempos", disse Vernoff em entrevista publicada no The Los Angeles Times, na quarta, 7.

Krista Vernoff foi escritora de Grey's Anatomy de 2005 a 2011 e retornou como produtora executiva para a 14ª temporada da série. A profissional também estreou como diretora do drama médico no episódio Anybody Have a Map?.

"Temos que conversar e analisar a dinâmica do poder. É uma conversa contínua na sala dos roteiristas. Como contamos essa história de uma maneira que parece honesta, romântica e sexy, mas proativa e progressiva?", afirmou sobre o novo contexto social em que a série é produzida.

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