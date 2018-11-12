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ASSÉDIO

Escritora de 'Grey's Anatomy: romance entre Meredith e Derek não caberia hoje

Segundo Krista Vernoff, o casal não existiria em tempos de denúncias de assédio sexual como #MeToo e Time's Up

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 16:15
12/11/2018 - Os personagens Meredith Grey e Derek Shepherd na série 'Grey's Anatomy' Crédito: Reprodução/ ENTITY_apos_ENTITYGreyENTITY_apos_ENTITYs AnatomyENTITY_apos_ENTITY
Os muitos capítulos do romance entre Meredith e Derek poderiam nem ter existido. Uma das escritoras da série Grey's Anatomy Krista Vernoff acredita que a história do casal não seria contado em meio a denúncias de assédio sexual.
"Se você olhar, por exemplo, Meredith Grey e Derek Shepherd pelas lentes de Time's Up e #MeToo, ele era seu chefe, ela era interna. Ela ficava dizendo: 'Não, afaste-se de mim', e ele continuava a persegui-la, e essa provavelmente não é uma história que contaríamos no programa hoje, e é um belo reflexo da mudança dos tempos", disse Vernoff em entrevista publicada no The Los Angeles Times, na quarta, 7.
Krista Vernoff foi escritora de Grey's Anatomy de 2005 a 2011 e retornou como produtora executiva para a 14ª temporada da série. A profissional também estreou como diretora do drama médico no episódio Anybody Have a Map?.
"Temos que conversar e analisar a dinâmica do poder. É uma conversa contínua na sala dos roteiristas. Como contamos essa história de uma maneira que parece honesta, romântica e sexy, mas proativa e progressiva?", afirmou sobre o novo contexto social em que a série é produzida.
Atriz de Grey's Anatomy denunciou diretor por assédio
Caterina Scorsone, Amelia Shepherd em Grey's Anatomy, revelou em outubro de 2017 que foi assediada pelo diretor James Toback, quando ela tinha 19 anos. A atriz se juntou a centenas de outras mulheres do movimento #MeToo que contaram os seus próprios casos de assédio praticados pelo diretor.

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