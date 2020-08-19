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Mansão milionária de Kris Jenner com 8 banheiros é vendida; fotos

Mãe das Kardashian vendeu imóvel de luxo por R$ 82 milhões à filha do dono da empresa que comprou a indústria de cosméticos de Kylie Jenner, em 2019, por 600 milhões de dólares à vista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 09:16

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 09:16

A socialite Kris Jenner
A socialite Kris Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @krisjenner
Kris Jenner vendeu sua principal mansão de Los Angeles, nos Estados Unidos. A transação comercial foi concluída pela bagatela de nada menos que 15 milhões de dólares, o que equivale a pouco mais de R$ 82 milhões, segundo informações do site Variety. 
O imóvel tem seis quartos e oito banheiros construídos em 880 metros quadrados e fica diretamente de frente para a casa de Kim Kardashian e Kanye West, na famosa região de Hidden Hills. 

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A mansão, comprada pela mãe do clã Kardashian Jenner no fim de 2017, foi vendida sem nem ser anunciada no mercado imobiliário. Segundo a publicação norte-americana, a nova dona da casa é Katharina Harf, filha do atual diretor da Coty Inc, superempresa famosa por comprar a marca de Kylie Jenner, a Kylie Cosmetics, por 600 milhões de dólares em 2019 - e à vista. 
Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA)
Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA) Crédito: Realtor.com/Reprodução
Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA)
Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA) Crédito: Realtor.com/Reprodução
Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA)
Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA) Crédito: Realtor.com/Reprodução
Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA)
Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA) Crédito: Realtor.com/Reprodução

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