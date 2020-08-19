Mansão milionária de Kris Jenner com 8 banheiros é vendida; fotos

A socialite Kris Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @krisjenner

Kris Jenner vendeu sua principal mansão de Los Angeles, nos Estados Unidos. A transação comercial foi concluída pela bagatela de nada menos que 15 milhões de dólares, o que equivale a pouco mais de R$ 82 milhões, segundo informações do site Variety.

O imóvel tem seis quartos e oito banheiros construídos em 880 metros quadrados e fica diretamente de frente para a casa de Kim Kardashian e Kanye West, na famosa região de Hidden Hills.

A mansão, comprada pela mãe do clã Kardashian Jenner no fim de 2017, foi vendida sem nem ser anunciada no mercado imobiliário. Segundo a publicação norte-americana, a nova dona da casa é Katharina Harf, filha do atual diretor da Coty Inc, superempresa famosa por comprar a marca de Kylie Jenner, a Kylie Cosmetics, por 600 milhões de dólares em 2019 - e à vista.

Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA) Crédito: Realtor.com/Reprodução

Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA) Crédito: Realtor.com/Reprodução

Foto mostra mansão de R$ 82 milhões de Kris Jenner vendida para superempresária em Los Angeles (EUA) Crédito: Realtor.com/Reprodução