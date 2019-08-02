Rachel Sheherazade diz que jornalistas são atacados injustamente

Rachel Sheherazade Crédito: Picasa

A apresentadora Rachel Sheherazade, 45, disse que o momento é muito complicado para o jornalismo e que a profissão está sendo "bombardeada".

"Eu sou apenas alguém querendo fazer jornalismo, num momento muito difícil para os jornalistas. A nossa profissão está sendo tão bombardeada, tão atacada injustamente. Então eu sou apenas uma resistente", disse a âncora do SBT Brasil.

Sheherazade tem publicado vídeos e textos em suas redes sociais em oposição ao governo. Se no passado ela teve seu nome associado à direita, atualmente, ela tem gerado polêmica ao fazer críticas às ações do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

A declaração foi dada no Programa da Maisa, que vai ao ar na tarde deste sábado (3). Na atração, Maisa também recebe o jornalista Pedro Bial, da Globo.

Sheherazade tem publicado vídeos e textos em suas redes sociais em oposição ao governo. Se no passado ela teve seu nome associado à direita, atualmente, ela tem gerado polêmica ao fazer críticas às ações do presidente Jair Bolsonaro (PSL)

Por conta desse posicionamento, em junho, a jornalista foi alvo de Luciano Hang, empresário conhecido por apoiar o atual do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e anunciante de vários programas do SBT. Nas redes sociais, ele pediu a demissão de Sheherazade da emissora.

"O jornalismo da grande mídia está todo contaminado com ideologias comunistas que destroem o nosso Brasil. Parabéns Silvio Santos", escreveu Hang, em referência à notícia de que SBT anunciava o fim do jornalístico SBT Notícias, e que toda a equipe do programa tinha sido demitida. "Ainda falta mais gente para você demitir. Raquel é uma delas", completou.

A jornalista não demorou a responder ao empresário: "Já está registrado! Empresário chantageia a emissora onde trabalho e ainda vem à público pedir cabeça de jornalista. Já vi esse filme antes. Mas, agora, vai ter processo", afirmou Sheherazade.