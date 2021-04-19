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Acabou na justiça

Rachel Sheherazade processa SBT em ação de R$ 20 milhões e cita assédio e censura

Jornalista foi demitida da emissora no final do ano passado

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:46
A jornalista Rachel Sheherazade, 47, demitida no final de 2020 do SBT, iniciou um processo na Justiça no valor de cerca de R$ 20 milhões contra sua antiga emissora. Ela, que foi âncora do principal jornal da casa por quase dez anos, acusa o canal e seu dono, Silvio Santos, de assédio, censura e fraude.
No processo a que o jornal Folha de S.Paulo teve acesso, a defesa de Sheherazade aponta que a sua contratação como PJ (pessoa jurídica) visava fraudar legislação trabalhista, fiscal e previdenciária. Tal prática, ainda segundo ela, visava afastar o registro na carteira de trabalho e o pagamento dos direitos decorrentes do registro.
Rachel Sheherazade nos bastidores do SBT, antes de apresentar o jornal SBT Brasil
Rachel Sheherazade nos bastidores do SBT, onde apresentava o jornal "SBT Brasil" Crédito: Lourival Ribeiro /SBT
A ação corre no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), na 3ª Vara do Trabalho de Osasco, na Grande SP. No final de seu contrato, Sheherazade chegava a faturar mais de R$ 200 mil por mês.
O processo inclui ainda um pedido de indenização por assédio e danos morais. A defesa da ex-apresentadora do SBT acusa a emissora de ter diminuído sua participação nos jornais e reduzido a quantidade de matérias onde apareceria, apontando ser consoante com uma prática de censura.
Em uma troca de e-mails anexada no processo, um dos diretores da emissora diz que os textos que Sheherazade posta nas redes sociais o envergonham e a muitos de seus colegas também.
Uma das atitudes de assédio considerada gravíssima pela defesa da jornalista foi durante a entrega do Troféu Imprensa 2017, onde a apresentadora teria sido tratada de modo "depreciativo, preconceituoso, vexatório, humilhante e constrangedor" pelo dono da emissora, Silvio Santos.
Naquele momento, ela disse que foi contratada para dar sua opinião, ao apresentar o principal jornal do SBT. Silvio Santos rebateu, dizendo que a contratou para "continuar com sua beleza". 

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Na avaliação da defesa, Silvio Santos atuou de maneira "nitidamente machista" e "colocou a figura feminina numa posição em que a beleza física é supervalorizada em detrimento dos atributos intelectuais".
A audiência do caso está marcada, por ora, para o dia 3 de agosto de 2021. A assessoria do SBT afirmou que não comenta sobre questões jurídicas. Procurada, Rachel Sheherazade não foi localizado para comentar sobre o assunto.

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