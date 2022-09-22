Petistas veem apoio velado a Lula na nota de FHC em defesa à democracia

CATIA SEABRA E VICTORIA AZEVEDO

Lula disse que fica "feliz e agradecido" com os apoios que vem recebendo Crédito: Ricardo Stuckert / PT

O tucano não recomenda o voto em nenhum candidato e não cita Bolsonaro nominalmente.

"Todo o apoio que vier para a gente levar essa eleição logo, eu acho que é melhor para todo mundo. Agradeço as pessoas que estão demonstrando confiança agora. Fico feliz, obviamente, agradecido, e espero que mais gente saiba o que está acontecendo no Brasil e que mais gente se defina", afirmou o petista nesta quinta-feira (22).

Segundo o ex-presidente petista, a sua chapa, com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como vice, é "efetivamente a chapa que pode ser eleita e recuperar o país".

Aliados do ex-presidente Lula comemoraram a nota de FHC. Coordenador de programa de Lula , Aloizio Mercadante afirmou que "para bom entendedor, meia palavra basta."

Coordenador de finanças da campanha de Lula , Márcio Macedo afirma, por sua vez, ter interpretado o post divulgado nas redes sociais de FHC como uma manifestação de apoio a Lula

Segundo Macedo, a publicação de FHC descreve a trajetória de Lula e o significado da candidatura do petista.

Na postagem, FHC pediu que eleitores votem "em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional".

Para Macedo, "ali está a história de Lula ". Na opinião do tesoureira da campanha petista, FHC foi, no entanto, respeitoso com o PSDB, que apoia formalmente a candidatura da senadora Simone Tebet . Por isso, FHC não teria citado o nome de Lula

Coordenador de comunicação da campanha, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, diz que "a manifestação do Presidente Fernando Henrique Cardoso é coerente com a sua história de vida e com o seu legado".

Para Edinho, a nota é muito boa. "Nunca foi tão importante a unidade dos democratas na defesa do Brasil. No dia 2 o nosso povo terá que fazer a escolha entre o Brasil moderno ou a barbárie, entre civilidade ou fascismo, em um momento histórico como esse não cabe omissão", disse Edinho Silva.