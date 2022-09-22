Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • FHC pede voto em defesa da democracia, em recado velado contra Bolsonaro
Eleições 2022

FHC pede voto em defesa da democracia, em recado velado contra Bolsonaro

Em nota, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não manifestou apoio explícito a Lula, ao contrário de aliados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2022 às 15:02

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 15:02

  • Fábio Zanini

SÃO PAULO - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou nota nesta quinta-feira (22) pedindo voto em favor de candidatos que defendam as instituições, a ciência e a diversidade, em recado velado contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).
"Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional", afirma FHC.
Fernando Henrique Cardoso
Fernando Henrique Cardoso pediu voto em candidatos que defendem o fortalecimento das instituições Crédito: Facebook / Divulgação
O ex-presidente não recomenda o voto em nenhum candidato e não cita Bolsonaro nominalmente. Ele vem sendo cortejado há alguns dias pela campanha de Lula para que manifeste seu apoio já no primeiro turno, dentro da proposta de formar uma frente ampla contra o atual presidente.
FHC, no entanto, tem dificuldade de fazer esse gesto no primeiro turno, pelo fato de o seu partido estar aliado à chapa de Simone Tebet (MDB), tendo indicado a vice, Mara Gabrilli.
Nesta semana, diversas figuras públicas do entorno do ex-presidente já anunciaram voto em Lula, como o diretor-geral da fundação que leva seu nome, Sergio Fausto, os ex-ministros da Justiça José Carlos Dias e Miguel Reale Jr. e o ex-secretário de Direitos Humanos José Gregori.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Raposa Política: as gafes de propósito dos candidatos do ES

A Gazeta e CBN promovem debate com candidatos ao governo do ES

Mais de 30 candidatos foram barrados pela Justiça Eleitoral no ES

Candidatos do ES já gastaram R$ 2,6 milhões do próprio bolso na campanha

ES tem uma candidata com nome social nas eleições; no Brasil são 36

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fernando Henrique Cardoso Política Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados