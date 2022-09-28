Celso de Mello declara voto em Lula e chama Bolsonaro de político menor

Celso de Mello, ministro do STF Crédito: Carlos Moura/SCO/STF

Em nota, Mello justifica a declaração de apoio dizendo que a atuação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no cargo revelou uma nação "estarrecida por seus atos e declarações a constrangedora figura de um político menor".

Presidente do STF entre 1997 e 1999, o agora ministro aposentado disse ainda que Bolsonaro não tem estatura presidencial e apresenta elevado coeficiente de mediocridade e é destituído de respeitabilidade política. Mello citou o fato de o presidente ser adepto de corrente ideológica de extrema-direita "que perigosamente nega reverência à ordem democrática, ao primado da Constituição e aos princípios fundantes da República".

Ainda na nota de apoio a Lula , ele chamou o comportamento de Bolsonaro de vulgar e incompatível com a seriedade do cargo que exerce. "Causou o efeito perverso de vergonhosamente degradar a dignidade do ofício presidencial ao plano menor de gestos patéticos e de claro (e censurável) desapreço ao regime em que se estrutura o Estado Democrático de Direito".

O ex-ministro disse ter certeza de que não vota em Bolsonaro em prol da dignidade da função política e do decoro no exercício do mandato presidencial e em respeito à inviolabilidade do regime democrático. "É por tais razões que o meu voto será dado em favor de Lula no primeiro turno", completou.

"Celso é um grande democrata. Tem espírito público. Nunca se escondeu na conveniência do silêncio. Uma honra receber o seu apoio", disse à Folha o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas.

Em julho, Mello já havia feito duras críticas ao presidente em carta enviada ao ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo Luiz Antônio Marrey. Na ocasião, ele cancelou, por motivos de saúde, a participação no encontro da Faculdade de Direito da USP que lançaria a "Carta às brasil eiras e aos brasil eiros em defesa do Estado democrático de Direito".

"Bolsonaro, além de sua distorcida visão de mundo, sustentada e exposta por quem ele realmente é, desnuda-se ante a nação como um político medíocre e que, além de possuir desprezível espírito autocrático, também expôs-se, em plenitude, em sua conduta governamental, como a triste figura de um presidente menor, sem noção dos limites éticos e constitucionais que devem pautar a conduta de um verdadeiro chefe de Estado", afirmou na citada carta.

Em um dos vídeos gravados em apoio à campanha petista, o ex-ministro afirma que Bolsonaro não é um homem sério e é visto por grandes democracias como "um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada".

VEJA A NOTA DE APOIO DE CELSO DE MELLO A LULA