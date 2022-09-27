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Eleições 2022

TV Gazeta tem debate com candidatos ao governo do ES nesta terça (27)

O debate será exibido nesta terça-feira, dia 27 de setembro, ao vivo, na TV Gazeta, no g1 e no Globoplay, depois de Pantanal. Confira as regras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2022 às 09:06

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 09:06

A TV Gazeta realiza nesta terça-feira, dia 27 de setembro, o debate entre os candidatos ao governo do Espírito Santo no primeiro turno. Será uma oportunidade para o eleitor capixaba decidir em quem vai votar. O debate começa logo após a novela Pantanal, por volta das 22h30.
Dois dias depois, em 29 de setembro, A Gazeta e a rádio CBN Vitória vão promover outro debate entre candidatos ao governo do Estado.
Estúdio da TV Gazeta para debate das Eleições 2022
Estúdio da TV Gazeta está sendo preparado para debate entre candidatos ao governo do Estado Crédito: Filip Brunoro/TV Gazeta
O debate ocorrerá no estúdio da TV Gazeta, em Vitória, com transmissão ao vivo para todo o Estado na televisão e no aplicativo Globoplay. Internautas de todo o mundo também poderão acompanhar a transmissão simultânea pelo portal g1.
"A TV Gazeta fez seu primeiro debate em 1982. Estamos completando 40 anos de uma tradição democrática esperada pelos candidatos e pelos eleitores. O debate é uma oportunidade para o eleitor conhecer melhor as propostas e a história politica de cada um e escolher de forma consciente em que votar"
Bruno Dalvi - Editor-chefe de Jornalismo da TV Gazeta e do g1 ES
Mais uma vez, o debate será mediado pelo jornalista Mário Bonella. Com experiência na mediação de debates eleitorais, caberá a ele manter a ordem e garantir que os candidatos respeitem o tempo e a dinâmica do confronto.
Como em outras edições, o formato do debate vai privilegiar o confronto direto entre os candidatos. Serão quatro blocos em que os candidatos farão perguntas entre si, com foco no aprofundamento do programa de governo de cada um.
O primeiro e o terceiro bloco serão de perguntas com tema livre, enquanto o segundo e o quarto bloco serão de perguntas com tema determinado. Ao final do último bloco, cada candidato terá tempo para fazer as próprias considerações finais.

VEJA AS REGRAS

O debate será dividido em quatro blocos:
  • 1º bloco: Perguntas com Tema Livre
  • 2º bloco: Perguntas com Tema Determinado.
  • 3° bloco: Perguntas com Tema Livre.
  • 4º bloco: Perguntas com Tema Determinado e Considerações Finais
A ordem em que os candidatos farão as perguntas em cada bloco foi decidida por sorteio realizado em uma reunião que contou com a presença de representantes de todos os partidos dos candidatos participantes.
Em cada bloco, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. Nos dois primeiros blocos, cada candidato deverá responder apenas uma vez, de forma que todos os candidatos perguntem e respondam ao menos uma vez. Já nos dois últimos blocos, os candidatos poderão ser escolhidos para responder a, no máximo, duas perguntas.
O tempo de participação dos candidatos será o mesmo em todos os blocos de tema livre ou determinado: 30 segundos para fazer a pergunta; 1 minuto e 30 segundos para responder; 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Ao final do debate, cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais, em ordem previamente estabelecida por sorteio.

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Quais os tempos de cada candidato

  • Pergunta: 30 segundos
  • Resposta: 1 minuto e 30 segundos
  • Réplica: 1 minuto
  • Tréplica: 1 minuto
  • Considerações finais: 1 minuto e 30 segundos

BLOCOS COM TEMA LIVRE

Os blocos 1 e 3 terão tema livre. Ou seja: o tema da pergunta é de livre escolha do candidato que vai perguntar. Veja abaixo como vai funcionar:
  • O candidato (sorteado anteriormente) é avisado pelo mediador e escolhe a quem vai perguntar
  • O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta
  • O candidato escolhido tem 1 minuto e 30 segundos para responder
  • O candidato que perguntou tem 1 minuto para a réplica
  • O candidato que respondeu tem 1 minuto para a tréplica
  • Ao fim, o mediador indica quem será o próximo candidato a perguntar — e essa dinâmica se repete até que todos tenham perguntado no bloco

BLOCOS COM TEMA DETERMINADO

Os blocos 2 e 4 terão tema determinado. Neste caso, a produção do programa vai escolher 20 temas que serão colocados em uma urna que estará no estúdio. De todos os 20 temas, apenas 10 serão escolhidos, por sorteio, durante o debate. Cada tema será sorteado uma única vez. Veja abaixo como vai funcionar:
  • O mediador sorteia o tema sobre o qual será feita a pergunta de um candidato a outro
  • O candidato que irá fazer a pergunta (sorteado anteriormente) é avisado pelo apresentador e escolhe a quem vai perguntar
  • O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta
  • O candidato escolhido tem 1 minuto e 30 segundos para responder
  • O candidato que perguntou tem 1 minuto para a réplica
  • O candidato que respondeu tem 1 minuto para a tréplica
  • Ao fim, o mediador indica quem será o próximo candidato a perguntar — e essa dinâmica se repete até que todos tenham perguntado no bloco

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DIREITO DE RESPOSTA

Os candidatos que se sentirem ofendidos pelas declarações dos adversários poderão solicitar direito de resposta. A organização do debate irá analisar o pedido e poderá conceder um minuto ao candidato que se sentiu ofendido para que ele responda as ofensas.

CANDIDATO AUSENTE

Se algum candidato convidado faltar ao debate, o púlpito que ele ocuparia permanecerá vazio com uma placa que o identifique pelo nome. Na vez em que, pelo sorteio, o candidato ausente faria a pergunta, o lugar que ele ocuparia será mostrado com destaque e o apresentador dirá que ele não compareceu ao debate e explicará o motivo apresentado pelo candidato.
Na primeira rodada de tema livre, e somente nela, os candidatos presentes, se quiserem, antes de escolher o candidato a quem farão a pergunta, terão 30 segundos para fazer a pergunta que fariam ao candidato que se ausentou. Depois de feita a pergunta, escolhem um candidato presente e segue-se a mecânica já descrita acima.
Em nenhuma hipótese, a pergunta ou o comentário poderá conter ofensas pessoais ou agressões ao candidato ausente. Se isto ocorrer, sua palavra será cortada imediatamente.
Se a ausência de algum dos candidatos for motivada por problemas de saúde, comunicados e comprovados com antecedência à organização do debate, o mediador explicará o motivo da ausência e não haverá pergunta ao candidato ausente.
O debate eleitoral só será realizado de forma presencial, não se admitindo, em nenhuma circunstância, o uso de meios virtuais para realizá-lo.

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A Gazeta e CBN promovem debate com candidatos ao governo do ES

PROTOCOLO DE COVID-19

Os candidatos, assessores e convidados só poderão entrar na sede da Rede Gazeta, onde o debate será realizado, se apresentaram comprovantes de vacinação contra Covid-19, com esquema vacinal completo, emitido por autoridade de saúde federal ou estadual. Caso o candidato não exiba o comprovante de vacinação contra a Covid-19, será exigido o resultado negativo de teste de Covid tipo RT-PCR, feito com 24 horas de antecedência.

DEBATE DE A GAZETA E RÁDIO CBN VITÓRIA

No dia 29 de setembro, cinco candidatos ao governo do Espírito Santo vão ficar cara a cara durante o debate promovido por A Gazeta e a Rádio CBN Vitória. O evento vai permitir que eles façam e respondam perguntas, além de apresentarem propostas em um momento crucial da campanha, já que o debate acontece três dias antes dos primeiro turno das eleições, em 2 de outubro.
O encontro será presencial e vai acontecer na área de eventos da Rede Gazeta, a partir das 9h30, com duração de duas horas. Tudo será transmitido ao vivo pela Rádio CBN Vitória e pelo site e redes sociais de A Gazeta.
Participarão do debate os cinco nomes que disputam o Palácio Anchieta cujos partidos têm representação no Congresso Nacional com no mínimo cinco parlamentares. Em reunião realizada no dia (19), os candidatos abaixo concordaram com as regras e confirmaram presença:
  • Aridelmo Teixeira (Novo) 
  • Audifax Barcelos (Rede) 
  • Carlos Manato (PL) 
  • Guerino Zanon (PSD) 
  • Renato Casagrande (PSB)
O encontro terá quatro blocos. Neles, os candidatos farão e responderão perguntas entre si e também aquelas feitas por jornalistas de A Gazeta e da CBN Vitória. Haverá rodadas de perguntas livres e temáticas, que serão sorteadas.
Ao final, cada candidato terá um minuto para considerações finais, quando poderá se dirigir diretamente aos eleitores, de forma livre. A ordem será definida por sorteio na hora do debate.
Com informações do g1/ES

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