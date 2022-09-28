'A miséria não é só problema meu', diz Lula em encontro com empresários

O petista disse ainda que de nada adiantaria ir ao encontro e falar "meia dúzia de palavras". Pediu um diálogo "sem hipocrisia" aos empresários, e afirmou ser necessário que eles dissessem claramente o que têm a propor para tirar o Brasil "do buraco".

O encontro foi realizado na casa de João Carlos Camargo, presidente do grupo Esfera Brasil. Estiveram presentes os empresários Rubens Ometto, da Cosan; Fabio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim; o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes; o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney; o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco; o banqueiro André Esteves, do BTG; Benjamin Steinbruch, da CSN; Abilio Diniz, do Carrefour; Flávio Rocha, da Riachuelo; Michael Klein, das Casas Bahia; Dan Ioschpe, do grupo Iochpe-Maxion; o advogado Nelson Wilians; e Cândido Pinheiro, da Hapvida.