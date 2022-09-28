'A miséria não é só problema meu', diz Lula em encontro com empresários

SÃO PAULO - O jantar do Esfera Brasil em torno do ex-presidente Lula (PT) conseguiu reunir um maior número de empresários peso-pesados que o do encontro que o mesmo grupo fez com o presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Eu preciso de vocês para acabar com a miséria do Brasil", disse Lula numa ante-sala do evento a alguns dos banqueiros e empresários. "Ela não é um problema só meu", seguiu. O ex-presidente afirmou também que a eleição ainda não está ganha, e que foi à reunião justamente para conquistar o voto dos presentes.
O petista disse ainda que de nada adiantaria ir ao encontro e falar "meia dúzia de palavras". Pediu um diálogo "sem hipocrisia" aos empresários, e afirmou ser necessário que eles dissessem claramente o que têm a propor para tirar o Brasil "do buraco".
Lula ainda sofre resistência de parte do empresariado, e a reunião foi organizada para que ele pudesse estabelecer o diálogo interditado com muitos deles.
O encontro foi realizado na casa de João Carlos Camargo, presidente do grupo Esfera Brasil. Estiveram presentes os empresários Rubens Ometto, da Cosan; Fabio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim; o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes; o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney; o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco; o banqueiro André Esteves, do BTG; Benjamin Steinbruch, da CSN; Abilio Diniz, do Carrefour; Flávio Rocha, da Riachuelo; Michael Klein, das Casas Bahia; Dan Ioschpe, do grupo Iochpe-Maxion; o advogado Nelson Wilians; e Cândido Pinheiro, da Hapvida.
Alguns deles também participaram da conversa com Bolsonaro, mas Josué, Ometto e Abilio, por exemplo, não estavam no encontro com o presidente.
A reunião foi organizada pelo Esfera e pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, grupo que coordenou também encontros de Lula com empresários da construção civil e personalidades da área jurídica.
Lula chegou com Janja e foi acompanhado também do candidato a vice, Geraldo Alckmin. Ele levou à reunião também a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman (PR), o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, os deputados federais Alexandre Padilha e Emídio de Souza, e o economista Gabriel Gallípolo.