Ipec: Lula cai entre mais jovens e Bolsonaro entre mais ricos no ES

A mais recente pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta no Espírito Santo apontou que o ex-presidente Lula (PT) caiu na preferência dos eleitores mais jovens no Estado, enquanto Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, teve queda nas intenções de voto entre os os mais ricos na disputa presidencial.
O ex-presidente Lula foi citado por 41% dos jovens entre 16 a 24 anos, uma queda de nove pontos percentuais em relação à última pesquisa no início de setembro, quando teve 50% de intenções de voto na mesma faixa etária. Bolsonaro oscilou de 31% para 30% na mesma faixa etária.
Já Bolsonaro agora é a escolha de 47% do eleitorado que recebe mais de cinco salários mínimos (acima de R$ 6.060), enquanto no dia 2 de setembro atingia 52% nessa faixa. Entre os mais pobres, que ganham até um salário mínimo (R$ 1.212) Lula oscilou um ponto percentual ao comparar com a última pesquisa, passando de 52% para os atuais 51% dos eleitores.
O levantamento divulgado na última quinta-feira (22) apontou que Lula caiu de 42% para 38% nas intenções de voto no Espírito Santo, enquanto Bolsonaro permaneceu com 39%. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Com isso, levando em consideração a margem de erro, os candidatos podem ser considerados tecnicamente empatados.
Entre os eleitores de Bolsonaro, 50% são evangélicos e 34% são católicos. Na pesquisa divulgada no dia 2 de setembro, o atual presidente tinha 48% de evangélicos e 34% de católicos no seu eleitorado.
Já o presidente Lula tem entre seus eleitores 41% de católicos e 30% de evangélicos, uma redução em relação à última pesquisa, quando o ex-presidente era escolha de 45% de católicos e 35% de evangélicos.
IDADE E SEXO
Houve mudança também nas intenções de voto entre as pessoas de 25 a 34 anos. Bolsonaro passou de 42% para 44% e Lula caiu de 39% para 32%.
Bolsonaro cresceu entre as pessoas com mais de 60 anos e agora tem 42% dos eleitores na faixa etária, enquanto no início de setembro representava 39% desse eleitorado. Já Lula tem 34% dos com mais de 60 anos, contra 41% da pesquisa anterior.
Na faixa etária entre 35 a 44 anos, continua o empate técnico entre os dois candidatos, com 39% para Bolsonaro e 42% para Lula. O candidato do PT também lidera entre as pessoas de 45 a 59 anos, com 42% da preferência do eleitor, enquanto 38% escolhem Bolsonaro.
O candidato do PL oscilou entre os homens, pois tinha 44% entre o público masculino e 35% entre as mulheres. Já o candidato do PT era opção de 43% das mulheres e 40% dos homens.
RAÇA E ESCOLARIDADE
No recorte de raça, o número de eleitores de Lula pretos e pardos ficou estável dentro da margem de erro, passando de 43% para 42%. Já 36% deles votam no atual presidente, 4 pontos percentuais a menos do que na última pesquisa. Entre os brancos, 44% votam em Bolsonaro e 31% em Lula. Na última pesquisa ambos tinham 38% dos votos.
Em relação à escolaridade, o índice de eleitores do candidato do PT caiu entre os com ensino fundamental passando de 53% para 46%. Entre o ensino médio Bolsonaro lidera, com 42%, quatro pontos a menos do que a pesquisa anterior.
Ao analisar os votos dos que têm curso superior, os candidatos têm diferença de 8 pontos, com 43% para Bolsonaro e 35% para Lula. Na pesquisa anterior eles empatavam na margem de erro — que é de 3 pontos —, com 40% para Bolsonaro e 37% para o petista.