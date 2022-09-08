Ipec: veja a disputa de Lula e Bolsonaro entre católicos e evangélicos no ES

Segundo o Ipec, Lula
tem 42% das intenções de voto e Bolsonaro está com 39% no Estado. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Com isso, levando em consideração a margem de erro, os candidatos pode ser considerados tecnicamente empatados.
Entre os eleitores de Bolsonaro, 48% são evangélicos e 34% são católicos. A situação se inverte entre os que declaram voto em Lula
, com 45% de votantes sendo católicos e 35%, evangélicos.
Ao considerar a renda familiar, a disputa local pela preferência entre os dois candidatos à frente nas pesquisas também é antagônica. Entre quem ganha mais de 5 salários mínimos (acima de R$ 6.060), 52% declaram voto no presidente Bolsonaro, enquanto 52% dos que ganham até 1 salário mínimo (R$ 1.212) se declaram eleitores de Lula
.
O recorte dos eleitores da pesquisa Ipec/TV Gazeta por idade mostra que, entre os jovens de 16 a 24 anos, Lula
é escolha de metade das pessoas nessa faixa etária, enquanto Bolsonaro tem 31%. Considerando as pessoas de 25 a 34 anos, Bolsonaro tem mais eleitores (42%), enquanto Lula
tem 39%. Considerando a margem de erro, há empate técnico.
Os dois candidatos estão empatados entre os capixabas de 35 a 44 anos, com 42% para cada um. Nas demais faixas, há empate técnico, com 39% para o petista e 38% para o atual presidente entre quem tem de 45 a 59 anos e 41% para Lula
e 39% para Bolsonaro entre as pessoas de 60 anos ou mais.
No recorte de gênero, o candidato do PT tem vantagem entre as mulheres. A pesquisa apontou que 43% do público feminino declaram voto no ex-presidente, enquanto 34% escolhem Bolsonaro. Considerando os homens, 44% deles votam no atual presidente e outros 40% em Lula
.
Outro ponto de divergência entre os dois candidatos com mais intenção de voto é na escolaridade. Lula
tem 53% dos votos dos eleitores do Estado com ensino fundamental, enquanto Bolsonaro é o preferido de quem tem ensino médio, com 46% das intenções de voto. Entre as pessoas que tem curso superior, os candidatos empatam na margem de erro — que é de 3 pontos —, com 40% para Bolsonaro e 37% para o
petista.
Também há empate entre os candidatos no recorte de raça. Entre os brancos, os candidatos têm o mesmo índice de intenção de voto, 38%. Já entre pretos e pardos, 43% votam em Lula
, enquanto 40% no atual presidente.