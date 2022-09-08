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Eleições 2022

Ipec: veja a disputa de Lula e Bolsonaro entre católicos e evangélicos no ES

Em relação à renda, o atual presidente é preferido por 52% entre os ricos, mesmo índice alcançado por Lula entre as pessoas que recebem até um salário. Candidato petista também é preferido por metade dos jovens de até 24 anos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 set 2022 às 13:33

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 13:33

Lula e Bolsonaro lideram corrida presidencial no Espírito Santo
Lula e Bolsonaro lideram corrida presidencial no Espírito Santo Crédito: Ricardo Stuckert e Isac Nóbrega/PR | Arte A Gazeta
Embora estejam emparelhados na preferência pelo eleitorado capixaba, segundo a pesquisa Ipec/TV Gazeta divulgada na última sexta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparecem em posições opostas entre o eleitorado do Espírito Santo quando o assunto é religião. 
Segundo o Ipec, Lula tem 42% das intenções de voto e Bolsonaro está com 39% no Estado.  A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Com isso, levando em consideração a margem de erro, os candidatos pode ser considerados tecnicamente empatados. 
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Entre os eleitores de Bolsonaro, 48% são evangélicos e 34% são católicos. A situação se inverte entre os que declaram voto em Lula, com 45% de votantes sendo católicos e 35%, evangélicos. 
Ao considerar a renda familiar, a disputa local pela preferência entre os dois candidatos à frente nas pesquisas também é antagônica. Entre quem ganha mais de 5 salários mínimos (acima de R$ 6.060), 52% declaram voto no presidente Bolsonaro, enquanto 52% dos que ganham até 1 salário mínimo (R$ 1.212) se declaram eleitores de Lula.

IDADE E SEXO

O recorte dos eleitores da pesquisa Ipec/TV Gazeta por idade mostra que, entre os jovens de 16 a 24 anos, Lula é escolha de metade das pessoas nessa faixa etária, enquanto Bolsonaro tem 31%. Considerando as pessoas de 25 a 34 anos, Bolsonaro tem mais eleitores (42%), enquanto Lula tem 39%. Considerando a margem de erro, há empate técnico.
Os dois candidatos estão empatados entre os capixabas de 35 a 44 anos, com 42% para cada um. Nas demais faixas, há empate técnico, com 39% para o petista e 38% para o atual presidente entre quem tem de 45 a 59 anos e 41% para Lula e 39% para Bolsonaro entre as pessoas de 60 anos ou mais.

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No recorte de gênero, o candidato do PT tem vantagem entre as mulheres. A pesquisa apontou que 43% do público feminino declaram voto no ex-presidente, enquanto 34% escolhem Bolsonaro. Considerando os homens, 44% deles votam no atual presidente e outros 40% em Lula

ESCOLARIDADE E RAÇA

Outro ponto de divergência entre os dois candidatos com mais intenção de voto é na escolaridade. Lula tem 53% dos votos dos eleitores do Estado com ensino fundamental, enquanto Bolsonaro é o preferido de quem tem ensino médio, com 46% das intenções de voto. Entre as pessoas que tem curso superior, os candidatos empatam na margem de erro — que é de 3 pontos —, com 40% para Bolsonaro e 37% para o petista.
Também há empate entre os candidatos no recorte de raça. Entre os brancos, os candidatos têm o mesmo índice de intenção de voto, 38%. Já entre pretos e pardos, 43% votam em Lula, enquanto 40% no atual presidente. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Ipec foi realizada a pedido da  TV Gazeta entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 800 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02445/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04768/2022.

Especificações técnicas

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