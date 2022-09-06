Pesquisa Ipec: 57% dos eleitores têm voto definido para governo do ES

A mais recente pesquisa sobre o cenário da corrida eleitoral no Espírito Santo apontou que 57% dos eleitores já têm escolha definitiva em relação a quem vão votar para o governo do Estado.
Na pesquisa feita pelo Ipec, a pedido da TV Gazeta, divulgada na última sexta-feira (2), 35% dos entrevistados disseram que ainda poderão mudar de candidato até a eleição, marcada para o dia 2 de outubro. Outros 8% não sabem ou não responderam a questão.
Entre os que declararam voto no atual governador, Renato Casagrande (PSB), 60% afirmaram que a decisão é definitiva. Outros 33% dos entrevistados admitiram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição e 7% não sabem ou não responderam.
Já entre os que têm intenção de votar no candidato do PL, Carlos Manato, 58% consideram sua escolha definitiva, enquanto 28% avaliam que podem mudar a opção de voto. Outros 13% não sabem ou não responderam.
Em relação aos eleitores dos demais candidatos ao Palácio Anchieta, a pesquisa apontou que 47% ainda podem mudar seu voto e escolher outro candidato, enquanto outros 45% consideram seu voto como definitivo e 8% não sabem ou não responderam.
Além do governador Renato Casagrande, que tenta a reeleição, concorrem ao Palácio Anchieta os candidatos Carlos Manato (PL), Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Cláudio Paiva (PRTB) e Guerino Zanon (PSD).
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Essa é a primeira pesquisa Ipec/TV Gazeta depois do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começou em 26 de agosto. Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com os dois levantamentos divulgados anteriormente, porque o número de entrevistados e a margem de erro não são os mesmos.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral Ipec foi realizada, a pedido da TV Gazeta, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 800 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02445/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04768/2022.