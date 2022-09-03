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Eleições 2022

Governo Casagrande é bom ou ótimo para 56% e ruim ou péssimo para 13%

Administração do atual governador é avaliada de maneira positiva por todos os segmentos na pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

03 set 2022 às 08:00

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 08:00

Avaliação positiva do governo Casagrande atinge 56% dos entrevistados na pesquisa Ipec/TV Gazeta
Avaliação positiva do governo Casagrande atinge 56% dos entrevistados na pesquisa Ipec/TV Gazeta Crédito: Arte A Gazeta
Governo Casagrande é bom ou ótimo para 56% e ruim ou péssimo para 13%
A administração do governador Renato Casagrande (PSB) foi avaliada positivamente por 56% dos entrevistados em pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta, divulgada na sexta-feira (2). Desse percentual, 40% consideram a gestão boa e 16%, ótima.
Para outros 29%, a administração do socialista é regular, enquanto 13% têm uma avaliação negativa: 6% consideram ruim e 7%, péssima. Apenas 2% disseram não saber ou não responderam.
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O governo Casagrande é avaliado de maneira positiva por todos os segmentos nos recortes de religião, raça e cor, escolaridade, idade, sexo, condição da cidade e entre famílias que recebem benefícios federais.
No quesito escolaridade, a gestão se destaca entre os entrevistados que têm só até o ensino fundamental.  O governo é considerado ótimo ou bom por 63% desse público. Já entre quem tem ensino médio e superior, a avaliação positiva atinge 53%.
Renato Casagrande também tem avaliação positiva conforme a religião das pessoas consultadas pelo Ipec, particularmente entre os católicos: 59% do grupo o avalia como bom ou ótimo. Entre os evangélicos, 53% o avaliam dessa forma.
Também é relevante a aprovação do atual governador entre pessoas que ganham algum benefício do governo federal ou mora com alguém que ganha. Entre esse público, 60% o acha ótimo ou bom. Já entre quem não recebe, a avaliação positiva é de 55%.
Os estratos da população onde a gestão do atual governador tem maior rejeição, ainda segundo a pesquisa Ipec, são os homens,  as pessoas de 45 e 59 anos e os eleitores que ganham entre dois e cinco salários mínimos. Em todos esses grupos, os entrevistados que avaliaram o governo como ruim ou péssimo representam 17% do total.
Quando considerado o local de moradia do entrevistado, se na Região Metropolitana de Vitória ou no interior do Estado, há leve diferença na avaliação.
Na Capital e nos municípios do entorno, Casagrande é aprovado por 58% dos eleitores, como bom ou ótimo. No caso dos moradores de outras cidades, a aprovaç é de 55%. A avaliação negativa nos dois cenários é de 14%.

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