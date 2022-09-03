Avaliação positiva do governo Casagrande atinge 56% dos entrevistados na pesquisa Ipec/TV Gazeta Crédito: Arte A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Governo Casagrande é bom ou ótimo para 56% e ruim ou péssimo para 13%

A administração do governador Renato Casagrande (PSB) foi avaliada positivamente por 56% dos entrevistados em pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta, divulgada na sexta-feira (2). Desse percentual, 40% consideram a gestão boa e 16%, ótima.

Para outros 29%, a administração do socialista é regular, enquanto 13% têm uma avaliação negativa: 6% consideram ruim e 7%, péssima. Apenas 2% disseram não saber ou não responderam.

O governo Casagrande é avaliado de maneira positiva por todos os segmentos nos recortes de religião, raça e cor, escolaridade, idade, sexo, condição da cidade e entre famílias que recebem benefícios federais.

No quesito escolaridade, a gestão se destaca entre os entrevistados que têm só até o ensino fundamental. O governo é considerado ótimo ou bom por 63% desse público. Já entre quem tem ensino médio e superior, a avaliação positiva atinge 53%.

Renato Casagrande também tem avaliação positiva conforme a religião das pessoas consultadas pelo Ipec, particularmente entre os católicos: 59% do grupo o avalia como bom ou ótimo. Entre os evangélicos, 53% o avaliam dessa forma.

Também é relevante a aprovação do atual governador entre pessoas que ganham algum benefício do governo federal ou mora com alguém que ganha. Entre esse público, 60% o acha ótimo ou bom. Já entre quem não recebe, a avaliação positiva é de 55%.



Os estratos da população onde a gestão do atual governador tem maior rejeição, ainda segundo a pesquisa Ipec, são os homens, as pessoas de 45 e 59 anos e os eleitores que ganham entre dois e cinco salários mínimos. Em todos esses grupos, os entrevistados que avaliaram o governo como ruim ou péssimo representam 17% do total.

Quando considerado o local de moradia do entrevistado, se na Região Metropolitana de Vitória ou no interior do Estado, há leve diferença na avaliação.