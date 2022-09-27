Lula reúne Gil, Caetano e Emicida em evento às vésperas da eleição

A primeira apresentação musical do evento foi a de Paulo Miklos, ex-Titãs, que cantou o jingle "Lula Lá". O som estava estourado e prejudicou a audição da plateia, que demonstrou pouco entusiasmo.

A influenciadora e atriz Maria Bopp, mais conhecida como Blogueirinha do Fim do Mundo, fez uma fala curta, com piadas sobre a possível posse do petista. O poeta Antônio Marinho, por sua vez, declamou um poema em que celebrou o Nordeste, sobretudo o estado de Pernambuco, e culturas regionais como o maracatu.