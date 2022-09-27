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Eleições 2022

Lula reúne Gil, Caetano e Emicida em evento às vésperas da eleição

Artistas participaram presencialmente e virtualmente da celebração em apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2022 às 21:49

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 21:49

  • LUCAS BRÊDA E MARINA LOURENÇO

SÃO PAULO - Artistas, intelectuais, militantes e representantes de partidos políticos fizeram um evento de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, o PT, nesta segunda-feira (26). Eles se reuniram no auditório Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo, com a presença do petista.
No início do evento, um vídeo exibido no telão reuniu relatos de alguns artistas. "Vocês já sabem em quem votar, no Lula", disse Gilberto Gil. Arnaldo Antunes disse que as eleições representam uma oportunidade de o Brasil resgatar sua dignidade. Chico César, por sua vez, bradou que Lula vencerá no primeiro turno.
Lula
Lula recebeu apoio de artistas, intelectuais e militantes no Anhembi, em São Paulo Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Caetano Veloso também apareceu no telão e declamou versos de sua canção "Gente". Neste momento, o palco ficou iluminado com vários feixes de luz, remetendo à imagem de um céu estrelado.
Emicida fez um discurso sobre acesso à universidade. O rapper disse sentir gratidão por Lula, que ele diz ter sido o principal responsável pelo aumento de pessoas negras e periféricas com "diplomas, mestrados e doutorados".
A primeira apresentação musical do evento foi a de Paulo Miklos, ex-Titãs, que cantou o jingle "Lula Lá". O som estava estourado e prejudicou a audição da plateia, que demonstrou pouco entusiasmo.
Johnny Hooker, Marcelo Jeneci e Silva cantaram juntos o jingle petista de 2018, que traz uma letra com referências à prisão de Lula. Daniela Mercury, que disse considerar Ciro Gomes e a terceira via inviáveis, cantou uma música sobre o petista.
A influenciadora e atriz Maria Bopp, mais conhecida como Blogueirinha do Fim do Mundo, fez uma fala curta, com piadas sobre a possível posse do petista. O poeta Antônio Marinho, por sua vez, declamou um poema em que celebrou o Nordeste, sobretudo o estado de Pernambuco, e culturas regionais como o maracatu.
Itamar Vieira Júnior, autor de "Torto Arado", discutiu as dificuldades que enfrentou enquanto leitor ao longo da juventude e disse que há muitos brasileiros com fome de arte, leitura e cultura. O escritor afirmou ainda que Lula é um grande leitor e que tem sensibilidade artística.

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