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Eleições 2022

Ipec: Lula vai a 48% das intenções de voto, e Bolsonaro mantém 31%

Ciro Gomes aparece com 6% e Simone Tebet, com 5%, em nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (26)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 set 2022 às 18:37

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 18:37

SÃO PAULO - A seis dias das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança com 48% das intenções de voto ante 31% o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa para o Palácio do Planalto segundo a nova pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (26). De acordo com o levantamento, o petista tem 52% dos votos válidos, com possibilidade de vencer o pleito no primeiro turno.
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, candidatos a Presidente nas Eleições 2022
Lula lidera nova pesquisa Ipec, seguido por Bolsonaro Crédito: Renato Pizutto / Band e Marcelo Camargo / Agência Brasil
Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida com 6% e 5%, respectivamente. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d'Avila (Novo) têm 1%. Vera Lúcia (PSTU), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, e 4% não sabem ou não responderam.
Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de setembro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01640/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.
A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

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