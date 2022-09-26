Polícia do Ceará prende suspeito de matar a facadas eleitor de Lula

Crime é investigado na Delegacia de Polícia de Cascavel, no Ceará Crédito: Reprodução

A corporação informou que Edmilson Freire da Silva tem passagem por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Ele foi ouvido e deve ser transferido para o sistema prisional.

O delegado responsável investiga se o crime teve motivação política. "Com base nas primeiras informações, a motivação está relacionada a questões políticas", informou a Polícia.

O crime aconteceu no sábado (24), em um bar da cidade. De acordo com reportagem do jornal "O Povo", o criminoso teria chegado no local e gritado "quem é eleitor do Lula aqui?", segundo testemunhas. Após a vítima dizer "eu sou!", Edmilson teria desferido os golpes.

A vítima, um homem de 39 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico.

Nas redes sociais, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, disse que o crime é resultado de "fanatismo e ódio".

Uma menina atacada na cabeça por falar contra Bolsonaro, nosso companheiro Paulo Guedes sofreu atentado a tiros e agora ficamos sabendo que um bolsonarista entrou no bar perguntou quem era eleitor de Lula e o esfaqueou. É fanatismo e ódio estimulados por um homem desumano e cruel — Gleisi Hoffmann 1313 (@gleisi) September 26, 2022

OUTROS CASOS

Na última sexta (23), uma jovem de 19 anos foi agredida por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A irmã da vítima, que presenciou a discussão, disse que o agressor usou um pedaço de madeira para atingir Estéfane de Oliveira Laudano. Ele foi autuado por lesão corporal.

O deputado Paulo Guedes (PT-MG) denunciou ter sido alvo de um atentado a bala no domingo (25), em Montes Claros (MG). Nas redes sociais, ele disse que um policial militar bolsonarista à paisana atirou três vezes no carro de som em que estava fazendo campanha. Ninguém foi atingido.