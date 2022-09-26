Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia do Ceará prende suspeito de matar a facadas eleitor de Lula
Eleições 2022

Polícia do Ceará prende suspeito de matar a facadas eleitor de Lula

Edmilson Freire da Silva foi preso por suspeita de homicídio qualificado; principal linha de investigação é que crime teve motivação política
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 set 2022 às 19:31

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 19:31

FORTALEZA - A Polícia Civil do Ceará prendeu preventivamente nesta segunda-feira (29) o homem de 59 anos suspeito de matar a facadas um eleitor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Cascavel (CE).
Delegacia de Polícia de Cascavel, no Ceará
Crime é investigado na Delegacia de Polícia de Cascavel, no Ceará Crédito: Reprodução
A corporação informou que Edmilson Freire da Silva tem passagem por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Ele foi ouvido e deve ser transferido para o sistema prisional.
O delegado responsável investiga se o crime teve motivação política. "Com base nas primeiras informações, a motivação está relacionada a questões políticas", informou a Polícia.
O crime aconteceu no sábado (24), em um bar da cidade. De acordo com reportagem do jornal "O Povo", o criminoso teria chegado no local e gritado "quem é eleitor do Lula aqui?", segundo testemunhas. Após a vítima dizer "eu sou!", Edmilson teria desferido os golpes.
A vítima, um homem de 39 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico.
Nas redes sociais, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, disse que o crime é resultado de "fanatismo e ódio".

OUTROS CASOS

Em julho, o guarda municipal Marcelo Arruda, que era tesoureiro do diretório do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi morto a tiros por um bolsonarista na própria festa de aniversário. Ele comemorava 50 anos em um clube da cidade. A festa foi decorada com referências ao ex-presidente e ao partido. O agente penitenciário federal Jorge Guaranho invadiu a celebração e matou o guarda a tiros na frente de familiares e convidados. O crime foi registrado por câmeras de segurança.
Na última sexta (23), uma jovem de 19 anos foi agredida por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A irmã da vítima, que presenciou a discussão, disse que o agressor usou um pedaço de madeira para atingir Estéfane de Oliveira Laudano. Ele foi autuado por lesão corporal.
O deputado Paulo Guedes (PT-MG) denunciou ter sido alvo de um atentado a bala no domingo (25), em Montes Claros (MG). Nas redes sociais, ele disse que um policial militar bolsonarista à paisana atirou três vezes no carro de som em que estava fazendo campanha. Ninguém foi atingido.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Ipec: Lula vai a 48% das intenções de voto, e Bolsonaro mantém 31%

Governo Bolsonaro decreta sigilo de 100 anos até em visitas a Michelle

Delegados da PF pedem à PGR que investigue Moraes por abuso de autoridade

Ipec: 31% têm pouco ou nenhum interesse pelas Eleições no ES

Eleições 2022: saiba a ordem correta de votação na urna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Polícia Civil Ceará Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados