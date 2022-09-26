Polícia do Ceará prende suspeito de matar a facadas eleitor de Lula

FORTALEZA - A Polícia Civil do Ceará prendeu preventivamente nesta segunda-feira (29) o homem de 59 anos suspeito de matar a facadas um eleitor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Cascavel (CE).
A corporação informou que Edmilson Freire da Silva tem passagem por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Ele foi ouvido e deve ser transferido para o sistema prisional.
O delegado responsável investiga se o crime teve motivação política. "Com base nas primeiras informações, a motivação está relacionada a questões políticas", informou a Polícia.
O crime aconteceu no sábado (24), em um bar da cidade. De acordo com reportagem do jornal "O Povo", o criminoso teria chegado no local e gritado "quem é eleitor do Lula aqui?", segundo testemunhas. Após a vítima dizer "eu sou!", Edmilson teria desferido os golpes.
A vítima, um homem de 39 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico.
Nas redes sociais, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, disse que o crime é resultado de "fanatismo e ódio".
OUTROS CASOS
Em julho, o guarda municipal Marcelo Arruda, que era tesoureiro do diretório do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi morto a tiros por um bolsonarista na própria festa de aniversário. Ele comemorava 50 anos em um clube da cidade. A festa foi decorada com referências ao ex-presidente e ao partido. O agente penitenciário federal Jorge Guaranho invadiu a celebração e matou o guarda a tiros na frente de familiares e convidados. O crime foi registrado por câmeras de segurança.
Na última sexta (23), uma jovem de 19 anos foi agredida por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A irmã da vítima, que presenciou a discussão, disse que o agressor usou um pedaço de madeira para atingir Estéfane de Oliveira Laudano. Ele foi autuado por lesão corporal.
O deputado Paulo Guedes (PT-MG) denunciou ter sido alvo de um atentado a bala no domingo (25), em Montes Claros (MG). Nas redes sociais, ele disse que um policial militar bolsonarista à paisana atirou três vezes no carro de som em que estava fazendo campanha. Ninguém foi atingido.