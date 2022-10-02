Alexandre de Moraes manda sites removerem notícia que liga líder do PCC a Lula

JOSÉ MARQUES E MATEUS VARGAS

BRASÍLIA, DF - O ministro Alexandre de Moraes, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou neste domingo (2) que o portal O Antagonista remova conteúdo "sabidamente inverídico" que dizia que o líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, declarou voto em Lula

Alexandre de Moraes Crédito: CARLOS ALVES MOURA / STF

O ministro estipulou multa diária de R$ 100 mil em caso de não cumprimento da decisão.