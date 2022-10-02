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Eleições 2022

Alexandre de Moraes manda sites removerem notícia que liga líder do PCC a Lula

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou neste domingo (2) que o portal O Antagonista remova conteúdo "sabidamente inverídico"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 11:01

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 11:01

JOSÉ MARQUES E MATEUS VARGAS

BRASÍLIA, DF - O ministro Alexandre de Moraes, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou neste domingo (2) que o portal O Antagonista remova conteúdo "sabidamente inverídico" que dizia que o líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, declarou voto em Lula
Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: CARLOS ALVES MOURA / STF
O ministro estipulou multa diária de R$ 100 mil em caso de não cumprimento da decisão.
Ele também determinou que o conteúdo seja removido da Jovem Pan, dos perfis do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus filhos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, e de sites da internet e páginas bolsonaristas nas redes sociais.

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