Alexandre de Moraes manda sites removerem notícia que liga líder do PCC a Lula

JOSÉ MARQUES E MATEUS VARGAS
BRASÍLIA, DF - O ministro Alexandre de Moraes, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou neste domingo (2) que o portal O Antagonista remova conteúdo "sabidamente inverídico" que dizia que o líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, declarou voto em Lula
O ministro estipulou multa diária de R$ 100 mil em caso de não cumprimento da decisão.
Ele também determinou que o conteúdo seja removido da Jovem Pan, dos perfis do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus filhos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, e de sites da internet e páginas bolsonaristas nas redes sociais.