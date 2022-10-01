TSE emite zerésima e mostra que não há votos registrados em nenhuma urna

Tribunal Superior Eleitoral emitiu, no início da tarde deste sábado (1º), o relatório zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização. Também houve a verificação dos sistemas eleitorais instalados na Corte. "São duas comprovações: de que o sistema é íntegro e autêntico e de não há votos computados nas urnas no momento", resumiu Júlio Valente, secretário de Tecnologia da Informação do TSE.

A zerésima é um documento calculado olhando o banco de dados, para mostrar que não há nenhum voto registrado. No TSE, ela mostra esse dado para presidente e vice. Nos Tribunais Regionais Eleitorais serão verificados os demais cargos, ainda hoje, após a realização desta etapa na Corte Superior. Amanhã, às 7h, cada urna também emitirá mais uma zerésima.

Urna eletrônica Crédito: Divulgação/TSE

Com a verificação dos sistemas, o objetivo foi confirmar se o sistema que está rodando no Centro de Processamento de Dados (CPD) do TSE é o mesmo assinado pelas entidades fiscalizadoras em 2 de setembro, quando houve a lacração das urnas, explicou o chefe da Sessão de Totalização e Divulgação, Alberto Cavalcante

Estes procedimentos integram a fiscalização do processo eleitoral deste ano, cuja confiabilidade tem sido amplamente questionada, sem provas, pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Valente destacou que é "mais um dentre 39 comprovações da integridade dos sistemas".