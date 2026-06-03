Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (03) em queda de 1,67%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 5,88 e o Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 03-06-26.mp3
Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:52
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