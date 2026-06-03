SUV híbrido GWM Wey 07 ganha versão Dark Edition por R$ 432.000

O GWM Wey 07 acaba de ganhar uma versão Dark Edition. A nova configuração do SUV híbrido plug-in de luxo já está disponível na rede de concessionárias da marca com preços partindo de R$ 432.000.
A nova versão do SUV híbrido plug-in de luxo tem como principal diferencial a substituição completa dos elementos cromados e claros por um acabamento escurecido. A estratégia, segundo a empresa, busca atender clientes que buscam uma estética mais esportiva e exclusiva, sem alterações no conjunto mecânico do utilitário.
Por fora, os diferenciais da Dark Edition concentram-se na carroceria com pintura preta integral e nas novas rodas de liga leve de 21 polegadas com desenho exclusivo em tom escuro. O conjunto externo traz como único ponto de cor as pinças de freio pintadas em vermelho, criando um contraste esportivo na linha lateral. No habitáculo, o padrão monocromático estende-se ao revestimento do teto e das colunas em Alcantara na cor preta.
Na cabine, a proposta de revestimento segue o padrão escurecido da carroceria. O teto, as colunas e os painéis internos são revestidos de Alcantara na cor preta, substituindo os tons claros das demais versões e conferindo um padrão visual homogêneo em todo o habitáculo.
Motorização
O conjunto mecânico do SUV permanece o mesmo: um motor 1.5 turbo a gasolina associado a dois motores elétricos posicionados de forma independente em cada eixo. O sistema combinado desenvolve potência total de 517 cv e torque máximo de 820 Nm. A transmissão DHT coordena o funcionamento dos motores através do sistema de tração integral variável Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD).
De acordo com os dados técnicos oficiais, o Wey 07 acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos. A bateria possui capacidade de 42,5 kWh, o que confere uma autonomia em modo puramente elétrico de 128 quilômetros na medição do Inmetro (185 quilômetros no ciclo de testes europeu WLTP). O gerenciamento da transmissão permite nove modos de condução selecionáveis pelo condutor: EV, HEV, Esporte, Eco, AWD, Neve, Areia, Lama e Normal.
Dimensões
O utilitário esportivo mede 5,15 metros de comprimento, 1,98 metro de largura e 1,80 metro de altura, apresentando uma distância entre-eixos de 3,05 metros. A altura livre em relação ao solo é de 180 mm, e o veículo possui capacidade para transpor rampas com inclinação de até 60% (equivalente a 31°).
A configuração interna disponibiliza seis assentos individuais dispostos em três fileiras. Com todos os bancos em posição de uso, o volume do porta-malas é de 239 litros. Ao rebater a terceira fileira de assentos, a capacidade de carga útil é ampliada para 1.040 litros. A capacidade máxima de reboque homologada para o modelo é de 750 kg.
Tecnologia
O habitáculo conta com bancos dianteiros equipados com ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e sistema de massagem. O assento do passageiro dianteiro traz configuração de inclinação específica, enquanto o banco do motorista possui memória de posição e movimentação automática de cortesia ao acessar o veículo. A segunda fileira traz a função "Boss" para o ajuste do espaço das pernas.
O console central abriga uma caixa térmica de 7 litros com capacidade de refrigeração e aquecimento em temperaturas que variam de -6°C a 50°C. O sistema de climatização é automático de três zonas com comandos independentes. O isolamento acústico é reforçado por vidros laminados e pneus projetados para baixa emissão de ruídos de rodagem, e o acesso é facilitado por estribos laterais com acionamento elétrico.
O painel de instrumentos digital possui tela de 12,3 polegadas, auxiliado por um head-up display de 25 polegadas projetado no para-brisa. A central multimídia opera o sistema GWM Coffee OS3 em uma tela sensível ao toque de 14,6 polegadas com resolução Full HD. O sistema oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, interface gráfica com modelo 3D do carro e comandos de voz adaptados para o idioma português.
A conectividade inclui atualizações automáticas via internet (OTA), roteador Wi-Fi nativo para até oito dispositivos e integração com o aplicativo My GWM para smartphones. Pelo aplicativo, é possível monitorar o nível de carga da bateria, comandar a climatização interna prévia, travar ou destravar portas e rastrear a localização do veículo. O sistema de áudio Hi-Fi é composto por 16 alto-falantes e fornece potência total de 1.670 W.
Segurança
O pacote de segurança ativa do utilitário conta com 22 sensores homologados, divididos entre 5 radares, 12 sensores de ultrassom e 5 câmeras de alta definição. O conjunto viabiliza recursos de assistência de condução semiautônoma de nível 2+, incluindo piloto automático adaptativo inteligente, assistente de manutenção em faixa e frenagem autônoma de emergência.
O Wey 07 traz ainda sistema de estacionamento automático, câmera com visão de 540 graus e projeção de chassi transparente na tela central. A segurança passiva é composta por uma estrutura de deformação programada, seis airbags com bolsas de cortina que cobrem as três fileiras de assentos, Controle Integrado de Frenagem (IBC) e detector de fadiga do motorista. O modelo já está disponível para pedidos nas concessionárias da marca.
Ficha Técnica
GWM Wey 07 Dark Edition
Motor: 1.5 Turbo a gasolina + dois motores elétricos (dianteiro/traseiro)
Potência Combinada: 517 cv
Torque Combinada: 820 Nm
Câmbio: Transmissão DHT automática dedicada a híbridos
Tração: Integral AWD (tecnologia Hi4)
Bateria: 42,5 kWh
Autonomia Elétrica: 128 km (Inmetro) / 185 km (WLTP)
Dimensões: 5,15 m (comprimento) / 1,98 m (largura) / 1,80 m (altura) / 3,05 m (entre-eixos)
Porta-malas: 239 litros (6 lugares) / 1.040 litros (4 lugares)
Preço: R$ 432.000
*Com informações da GWM.