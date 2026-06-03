SUV híbrido GWM Wey 07 ganha versão Dark Edition por R$ 432.000

O GWM Wey 07 acaba de ganhar uma versão Dark Edition. A nova configuração do SUV híbrido plug-in de luxo já está disponível na rede de concessionárias da marca com preços partindo de R$ 432.000.





A nova versão do SUV híbrido plug-in de luxo tem como principal diferencial a substituição completa dos elementos cromados e claros por um acabamento escurecido. A estratégia, segundo a empresa, busca atender clientes que buscam uma estética mais esportiva e exclusiva, sem alterações no conjunto mecânico do utilitário.





Por fora, os diferenciais da Dark Edition concentram-se na carroceria com pintura preta integral e nas novas rodas de liga leve de 21 polegadas com desenho exclusivo em tom escuro. O conjunto externo traz como único ponto de cor as pinças de freio pintadas em vermelho, criando um contraste esportivo na linha lateral. No habitáculo, o padrão monocromático estende-se ao revestimento do teto e das colunas em Alcantara na cor preta.





Na cabine, a proposta de revestimento segue o padrão escurecido da carroceria. O teto, as colunas e os painéis internos são revestidos de Alcantara na cor preta, substituindo os tons claros das demais versões e conferindo um padrão visual homogêneo em todo o habitáculo.