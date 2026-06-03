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SUV híbrido GWM Wey 07 ganha versão Dark Edition por R$ 432.000

Versão com acabamento escurecido mantém conjunto mecânico plug-in e autonomia elétrica de até 128 quilômetros

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 14:18

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

03 jun 2026 às 14:18
GWM Wey 07 Dark
Nova versão Dark Edition do GWM Wey 07 elimina cromados e adota pintura preta integral Divulgação

O GWM Wey 07 acaba de ganhar uma versão Dark Edition. A nova configuração do SUV híbrido plug-in de luxo já está disponível na rede de concessionárias da marca com preços partindo de R$ 432.000. 


A nova versão do SUV híbrido plug-in de luxo tem como principal diferencial a substituição completa dos elementos cromados e claros por um acabamento escurecido. A estratégia, segundo a empresa, busca atender clientes que buscam uma estética mais esportiva e exclusiva, sem alterações no conjunto mecânico do utilitário.


Por fora, os diferenciais da Dark Edition concentram-se na carroceria com pintura preta integral e nas novas rodas de liga leve de 21 polegadas com desenho exclusivo em tom escuro. O conjunto externo traz como único ponto de cor as pinças de freio pintadas em vermelho, criando um contraste esportivo na linha lateral. No habitáculo, o padrão monocromático estende-se ao revestimento do teto e das colunas em Alcantara na cor preta.


Na cabine, a proposta de revestimento segue o padrão escurecido da carroceria. O teto, as colunas e os painéis internos são revestidos de Alcantara na cor preta, substituindo os tons claros das demais versões e conferindo um padrão visual homogêneo em todo o habitáculo.

Motorização

GWM Wey 07 Dark Edition 2026
Rodas de liga leve de 21 polegadas têm acabamento escuro e pinças de freio na cor vermelha. GWM/Divulgação

O conjunto mecânico do SUV permanece o mesmo: um motor 1.5 turbo a gasolina associado a dois motores elétricos posicionados de forma independente em cada eixo. O sistema combinado desenvolve potência total de 517 cv e torque máximo de 820 Nm. A transmissão DHT coordena o funcionamento dos motores através do sistema de tração integral variável Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD).


De acordo com os dados técnicos oficiais, o Wey 07 acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos. A bateria possui capacidade de 42,5 kWh, o que confere uma autonomia em modo puramente elétrico de 128 quilômetros na medição do Inmetro (185 quilômetros no ciclo de testes europeu WLTP). O gerenciamento da transmissão permite nove modos de condução selecionáveis pelo condutor: EV, HEV, Esporte, Eco, AWD, Neve, Areia, Lama e Normal.

Dimensões

GWM Wey 07 Dark Edition 2026
Habitáculo traz revestimento em Alcantara preta no teto e nas colunas para reforçar proposta estética. GWM/Divulgação

O utilitário esportivo mede 5,15 metros de comprimento, 1,98 metro de largura e 1,80 metro de altura, apresentando uma distância entre-eixos de 3,05 metros. A altura livre em relação ao solo é de 180 mm, e o veículo possui capacidade para transpor rampas com inclinação de até 60% (equivalente a 31°).


A configuração interna disponibiliza seis assentos individuais dispostos em três fileiras. Com todos os bancos em posição de uso, o volume do porta-malas é de 239 litros. Ao rebater a terceira fileira de assentos, a capacidade de carga útil é ampliada para 1.040 litros. A capacidade máxima de reboque homologada para o modelo é de 750 kg.

Tecnologia

GWM Wey 07 Dark Edition
Central multimídia de 14,6 polegadas roda o sistema Coffee OS3 com gráficos interativos em 3D. GWM/Divulgação

O habitáculo conta com bancos dianteiros equipados com ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e sistema de massagem. O assento do passageiro dianteiro traz configuração de inclinação específica, enquanto o banco do motorista possui memória de posição e movimentação automática de cortesia ao acessar o veículo. A segunda fileira traz a função "Boss" para o ajuste do espaço das pernas.


O console central abriga uma caixa térmica de 7 litros com capacidade de refrigeração e aquecimento em temperaturas que variam de -6°C a 50°C. O sistema de climatização é automático de três zonas com comandos independentes. O isolamento acústico é reforçado por vidros laminados e pneus projetados para baixa emissão de ruídos de rodagem, e o acesso é facilitado por estribos laterais com acionamento elétrico.


O painel de instrumentos digital possui tela de 12,3 polegadas, auxiliado por um head-up display de 25 polegadas projetado no para-brisa. A central multimídia opera o sistema GWM Coffee OS3 em uma tela sensível ao toque de 14,6 polegadas com resolução Full HD. O sistema oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, interface gráfica com modelo 3D do carro e comandos de voz adaptados para o idioma português.


A conectividade inclui atualizações automáticas via internet (OTA), roteador Wi-Fi nativo para até oito dispositivos e integração com o aplicativo My GWM para smartphones. Pelo aplicativo, é possível monitorar o nível de carga da bateria, comandar a climatização interna prévia, travar ou destravar portas e rastrear a localização do veículo. O sistema de áudio Hi-Fi é composto por 16 alto-falantes e fornece potência total de 1.670 W.

Segurança

GWM Wey 07 Dark Edition 2026
Caixa térmica de 7 litros integrada ao console central pode refrigerar a até -6°C ou aquecer a 50°C. GWM/Divulgação

O pacote de segurança ativa do utilitário conta com 22 sensores homologados, divididos entre 5 radares, 12 sensores de ultrassom e 5 câmeras de alta definição. O conjunto viabiliza recursos de assistência de condução semiautônoma de nível 2+, incluindo piloto automático adaptativo inteligente, assistente de manutenção em faixa e frenagem autônoma de emergência.


O Wey 07 traz ainda sistema de estacionamento automático, câmera com visão de 540 graus e projeção de chassi transparente na tela central. A segurança passiva é composta por uma estrutura de deformação programada, seis airbags com bolsas de cortina que cobrem as três fileiras de assentos, Controle Integrado de Frenagem (IBC) e detector de fadiga do motorista. O modelo já está disponível para pedidos nas concessionárias da marca.

Ficha Técnica

GWM Wey 07 Dark Edition

GWM Wey 07 Dark
Configuração interna conta com seis assentos individuais equipados com ajustes elétricos e massagem. Divulgação

  • Motor: 1.5 Turbo a gasolina + dois motores elétricos (dianteiro/traseiro)

  • Potência Combinada: 517 cv

  • Torque Combinada: 820 Nm

  • Câmbio: Transmissão DHT automática dedicada a híbridos

  • Tração: Integral AWD (tecnologia Hi4)

  • Bateria: 42,5 kWh

  • Autonomia Elétrica: 128 km (Inmetro) / 185 km (WLTP)

  • Dimensões: 5,15 m (comprimento) / 1,98 m (largura) / 1,80 m (altura) / 3,05 m (entre-eixos)

  • Porta-malas: 239 litros (6 lugares) / 1.040 litros (4 lugares)

  • Preço: R$ 432.000

*Com informações da GWM.

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