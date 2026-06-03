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Leopardo-das-neves: 8 curiosidades sobre esse felino raro 

Esse animal das montanhas asiáticas chama atenção pela aparência imponente e habilidades surpreendentes
Portal Edicase

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Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:55

Discreto e silencioso, o leopardo-das-neves é raramente é visto na natureza (Imagem: Jim Cumming | Shutterstock)
Discreto e silencioso, o leopardo-das-neves é raramente é visto na natureza Crédito: Imagem: Jim Cumming | Shutterstock
O leopardo-das-neves é um dos felinos mais fascinantes do planeta. Encontrado em regiões montanhosas da Ásia Central, ele vive em locais gelados e de difícil acesso, como o Himalaia e as montanhas da Mongólia. Conhecido pela pelagem espessa e pela longa cauda, esse animal conseguesobreviver em ambientes extremamente frios e hostis.
Apesar de ser chamado de leopardo, ele possui características únicas que o diferenciam de outros grandes felinos. Discreto e silencioso, raramente é visto na natureza. Além da beleza impressionante, a espécie também desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico das regiões montanhosas onde vive.
A seguir, conheça algumas curiosidades sobre oleopardo-das-neves!

1.Vive em montanhas extremamente altas

O habitat natural do leopardo-das-neves está localizado em áreas montanhosas da Ásia, geralmente entre 3 mil e 5 mil metros de altitude, com temperaturas muito baixas, ventos intensos e pouca vegetação. Mesmo diante dessas condições difíceis, o felino consegue sobreviver graças às adaptações desenvolvidas ao longo da evolução. Sua presença é registrada em países como China, Nepal, Índia e Paquistão. O fato de viver em regiões tão isoladas ajuda a protegê-lo de alguns predadores, mas também dificulta pesquisas e ações de conservação. 

2. Sua cauda funciona como um cobertor natural

A cauda doleopardo-das-neves pode medir quase o mesmo tamanho do corpo do animal. Além de ajudar no equilíbrio durante saltos e caminhadas em terrenos rochosos,elatambém serve como proteção contra o frio. Quando descansa, o felino costuma enrolá-la ao redor do rosto. A espessura da cauda também armazena gordura, ajudando o animal em períodos de escassez de alimento.

3. O leopardo-das-neves quase não ruge

Diferentemente de outros grandes felinos, o leopardo-das-neves não consegue produzir rugidos fortes como os de um leão ou tigre. Isso acontece devido à anatomia de sua garganta e das estruturas vocais. Em vez disso, ele emite sons mais suaves, como miados, ronronados, assobios e pequenos grunhidos. Essa comunicação silenciosa também ajuda o animal a permanecer discreto em seu habitat natural. Como vive em regiões abertas e montanhosas, sons muito altos poderiam denunciar sua localização para presas ou ameaças. 

4. Ele consegue dar saltos impressionantes

O leopardo-das-neves é considerado um excelente saltador. Graças às patas traseiras fortes e musculosas, ele consegue saltar distâncias de até 15 metrosem terrenos montanhosos. Essa habilidade é essencial para caçar e se locomover entre pedras, penhascos e áreas íngremes. O corpo flexível e a cauda longa ajudam no equilíbrio durante esses movimentos.Além disso, suas patas largas funcionam quase como “raquetes naturais”, distribuindo melhor o peso sobre a neve. Isso evita que ele afunde facilmente em superfícies congeladas.
A coloração acinzentada com manchas escuras do leopardo-das-neves ajuda na camuflagem entre pedras e neve (Imagem: Jane Rix | Shutterstock)
A coloração acinzentada com manchas escuras do leopardo-das-neves ajuda na camuflagem entre pedras e neve Crédito: Imagem: Jane Rix | Shutterstock

5. Sua pelagem muda conforme a estação

A pelagem do leopardo-das-neves é uma das mais importantes adaptações da espécie. No inverno, ela fica ainda mais espessa para protegê-lo das temperaturas negativas das montanhas. Em períodos menos frios, os pelos se tornam um pouco mais leves. A coloração acinzentada com manchas escuras ajuda na camuflagem entre pedras e neve, dificultando que seja visto por presas ou ameaças. 

6. O leopardo-das-neves é um animal solitário

Esse felino costuma viver sozinho durante grande parte da vida. Os encontros entre machos e fêmeas geralmente acontecem apenas na época reprodutiva. Fora desse período, cada animal mantém seu próprio território nas montanhas,reduzindodisputas por alimento em regiões onde as presas podem ser escassas. Além disso, a discrição ajuda o leopardo-das-neves a evitar perigos e economizar energia. Mesmo sendo solitário, ele utiliza marcas de cheiro e sons suaves para se comunicar com outros indivíduos.

7. Ele é um predador importante para o equilíbrio ambiental

O leopardo-das-neves ocupa o topo da cadeia alimentar nas montanhas asiáticas. Sua alimentação inclui animais como cabras selvagens, carneiros e pequenos mamíferos. Ao controlar a população dessas espécies, o felino ajuda a manter o equilíbrio ecológico do ambiente. Sem predadores naturais suficientes, algumas presas poderiam se multiplicar em excesso e causar impactos na vegetação local. 

8. A espécie enfrenta risco de desaparecer

Apesar de toda sua capacidade de adaptação, o leopardo-das-neves enfrenta diversas ameaças. A caça ilegal, a destruição do habitat e as mudanças climáticas estão entre os principais problemas que afetam a espécie. O aquecimento global pode alterar o ambiente montanhoso e reduzir as áreas frias onde o animal vive. Além disso, conflitos com criadores de animais também representam um risco, já que o felino pode atacar rebanhos em busca de alimento.

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