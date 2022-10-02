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Eleições 2022

Moraes diz que 99,9% dos eleitores entregaram o celular ao mesário

O ministro disse também que "dia de eleição não é dia de arma; a arma do eleitor é o voto"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2022 às 17:04

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 17:04

Questionado sobre o uso de celulares na cabine da votação neste domingo, 2, proibido pela lei eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, disse que foram registrados "pouquíssimos casos" e que "99,9% dos eleitores entregam os celulares". A fala foi feita a jornalistas em coletiva realizada à tarde, a poucas horas do final da votação do primeiro turno.
Mesários atuam auxiliando eleitores nas eleições
Mesários atuam auxiliando eleitores nas eleições Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil
Moraes destacou, ainda, que aqueles que burlaram a regra serão investigados e responsabilizados por crime eleitoral. O ministro disse também que "dia de eleição não é dia de arma; a arma do eleitor é o voto". O porte de armas foi proibido no raio de 100 metros das seções, assim como o transporte de armas e munições por colecionadores e atiradores desde sábado até segunda-feira.

Militares

Alexandre de Moraes afirmou na coletiva de imprensa que a "contagem de pouquíssimas urnas (por militares) é igual a ação que pode ser feita por eleitor". O Ministério da Defesa anunciou a checagem de 385 boletins de urna, mas o ministro disse não saber quando e se eles pretendem divulgar o resultado. "Ninguém entrou em contato comigo sobre isso".
Quando questionado sobre como o Tribunal irá se posicionar em caso de contestação do resultado, Moraes ironizou: "contesto até hoje gol do Corinthians para mim; assim é que o TSE vai tratar quem contestar eleições".
Como informou o Estadão/Broadcast Político, a campanha do presidente Jair Bolsonaro se prepara, nos bastidores, em uma série de capítulos, para uma empreitada de contestações caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença no primeiro turno.

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