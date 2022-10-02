Moraes diz que 99,9% dos eleitores entregaram o celular ao mesário

Moraes destacou, ainda, que aqueles que burlaram a regra serão investigados e responsabilizados por crime eleitoral. O ministro disse também que "dia de eleição não é dia de arma; a arma do eleitor é o voto". O porte de armas foi proibido no raio de 100 metros das seções, assim como o transporte de armas e munições por colecionadores e atiradores desde sábado até segunda-feira.