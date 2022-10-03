Como está o apoio dos candidatos derrotados no ES a Casagrande e Manato

Casagrande e Manato foram os mais votados e vão disputar o segundo turno no ES Crédito: Arte A Gazeta

A escolha do novo governador do Espírito Santo será decidida no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Na eleição de domingo (2), Renato Casagrande (PSB), o atual governador, obteve no primeiro turno 46,94% dos votos válidos, enquanto o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) atingiu 38,48%.

Agora os dois que seguem na disputa iniciam a batalha por apoios e construção de alianças visando ao segundo turno.

APOIO A MANATO

Manato saiu na frente, já tendo recebido o apoio do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno.

Pouco após o resultado, Guerino declarou apoio a Manato no segundo turno e informou que vai ser coerente com o que defendeu nesta campanha. Ele acredita que Manato representa o voto da direita e da mudança.

A Gazeta, Guerino e Manato já tinham selado um pacto de apoio mútuo no segundo turno contra o atual governador. Como já mostrou

Na segunda-feira (3), Aridelmo Teixeira (Novo) — que teve 0,76% dos votos válidos — também declarou apoio a Manato. O empresário afirma que assinou um termo incorporando as partes mais importantes do seu plano de governo ao plano de Manato.

"Aridelmo vem para somar em nosso programa de Governo nas áreas da Educação, Revolução Social e Desenvolvimento Econômico", publicou Manato publicou nas redes sociais.

AINDA NÃO SE PRONUNCIARAM

Cláudio Paiva (PRTB), que teve 0,07%, informou que ainda está verificando com o partido o que será decidido. Capitão Vinicius Sousa (PSTU), que teve 0,22% dos votos válidos, informou que ainda será feita uma reunião de avaliação e que "qualquer decisão será tomada em grupo".