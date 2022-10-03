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Eleições 2022

Como está o apoio dos candidatos derrotados no ES a Casagrande e Manato

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) e o empresário Aridelmo Teixeira (Novo) já decidiram quem vão apoiar; veja

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 00:50

Gedyson Viana*

Gedyson Viana*

Publicado em 

03 out 2022 às 00:50
Simulação de 2º turno tem Casagrande com 59% e Manato com 29%
Casagrande e Manato foram os mais votados e vão disputar o segundo turno no ES Crédito: Arte A Gazeta
A escolha do novo governador do Espírito Santo será decidida no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Na eleição de domingo (2), Renato Casagrande (PSB), o atual governador, obteve no primeiro turno 46,94% dos votos válidos, enquanto o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) atingiu 38,48%.
Agora os dois que seguem na disputa iniciam a batalha por apoios e construção de alianças visando ao segundo turno.

APOIO A MANATO

Manato saiu na frente, já tendo recebido o apoio do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno.
Guerino teve 7,03% dos votos válidos, somando mais de 146 mil votos. Ele ganhou em Linhares, cidade onde o atual governador teve seu pior desempenho
Pouco após o resultado, Guerino declarou apoio a Manato no segundo turno e informou que vai ser coerente com o que defendeu nesta campanha. Ele acredita que Manato representa o voto da direita e da mudança.
Como já mostrou A GazetaGuerino e Manato já tinham selado um pacto de apoio mútuo no segundo turno contra o atual governador.

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Na segunda-feira (3), Aridelmo Teixeira (Novo) — que teve 0,76% dos votos válidos — também declarou apoio a Manato. O empresário afirma que assinou um termo incorporando as partes mais importantes do seu plano de governo ao plano de Manato.
"Aridelmo vem para somar em nosso programa de Governo nas áreas da Educação, Revolução Social e Desenvolvimento Econômico", publicou Manato publicou nas redes sociais.
Na quinta-feira (5), o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), que ficou em quarto lugar, teve 6,51% dos votos válidos, também declarou apoio a Manato no segundo turno, conforme destacado pela coluna de Letícia Gonçalves. Ele teve pouco mais de 135 mil votos e decidiu deixar o partido em que estava há sete anos, pois a Rede declarou oficialmente apoiar Casagrande.

AINDA NÃO SE PRONUNCIARAM

Cláudio Paiva (PRTB), que teve 0,07%, informou que ainda está verificando com o partido o que será decidido. Capitão Vinicius Sousa (PSTU), que teve 0,22% dos votos válidos, informou que ainda será feita uma reunião de avaliação e que "qualquer decisão será tomada em grupo". 

Atualização

07/10/2022 - 7:08
O texto foi alterado com as respostas atualizadas dos candidatos.

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