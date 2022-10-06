Audifax sai da Rede e declara apoio a Manato no 2° turno no ES

Audifax Barcelos anuncia apoio a Manato (PL) na corrida ao governo do ES Crédito: Letícia Gonçalves

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos, que disputou o governo do Espírito Santo pela Rede e ficou em quarto lugar na eleição de domingo (2), declarou apoio a Manato (PL) nesta quinta-feira (6).

O candidato do PL disputa o segundo turno contra o governador Renato Casagrande (PSB).

Audifax também anunciou que vai se desfiliar da Rede após a direção nacional do partido decidir apoiar Casagrande.

“Diante da decisão nacional do partido em apoiar a reeleição de Casagrande, a quem teci tantas críticas ao longo da campanha, não vejo outra alternativa a não ser me retirar do partido”, afirmou.

No primeiro turno, uma das palavras mais pronunciadas por Audifax foi "gestor". Ele se apresentava como bom gestor e dizia que o governador, por sua vez, "não é gestor".

“(Manato) foi secretário de Serviços junto comigo na gestão Vidigal, na Serra, já foi diretor do Dório Silva. Ele foi gestor. Minha esperança é que ele seja um bom gestor, na linha da renovação”, complementou, nesta quinta.

LE COCQ E RISCO À DEMOCRACIA

Nessa questão, Audifax também tomou o partido de Manato. "Ele me disse que não fez participação (na Le Cocq), que tinha uma outra entidade antes, não lembro o nome agora, que foi a duas reuniões, viu que não era aquilo e não participou mais. Ele colocou pra mim que não participou dessa instituição", afirmou o ex-prefeito, ao ser questionado, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

"(Manato) não representa risco de crime organizado. Nunca vi, na relação que tive como ele como secretário e como deputado federal, nada em relação a crime organizado ou atos contra a democracia", ressaltou.

AUTOCRÍTICA

Audifax integrou a Rede, um partido de esquerda, por sete anos. No primeiro turno, fez questão de ressaltar que ele, Audifax, não é de esquerda, de direita ou de centro. Ao contrário, é tudo isso ao mesmo tempo, dependendo do aspecto abordado.

O então candidato ao governo do estado também não se posicionou em relação à disputa pelo Palácio do Planalto, protagonizada desde então pelo ex-presidente Lula (PT) e o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Nesta quinta, o próprio ex-prefeito avaliou que esse foi um fator que contribuiu para que fosse derrotado nas urnas. "Eu lutei contra a máquina da prefeitura (a Serra é administrada por Sérgio Vidigal, do PDT, adversário de Audifax) e a máquina do estado. Tambpem teve a questão nacional. Tentei levar a campanha na linha do Espírito Santo, da gestão, do que fiz na Serra. E não deu certo", afirmou.

"A turma do Bolsonaro contra mim, a turma do Lula e as duas máquinas", resumiu.

Ele avaliou que a postura de não nacionalizar o pleito local o prejudicou.

Audifax destacou, na entrevista coletiva, mais de uma vez, que não teria como apoiar Casagrande, pois isso o colocaria em contradição com o que pregou no primeiro turno. Questionado sobre o motivo, então, de não ter ficado neutro, respondeu: "Aprendi com a eleição de domingo".

Ou seja, para Audifax, não escolher declaradamente um lado foi e é prejudicial.

Instado a dizer agora, então, quem apoia no segundo turno na corrida pela Presidência da República, entretanto, não se posicionou: "Não vou declarar apoio a Lula nem a Bolsonaro. Por coerência com (o que fiz) no primeiro turno. A única coisa que farei é levantar o nome de Manato".

Audifax disse que está à disposição até para aparecer no horário eleitoral pedindo votos para o novo aliado e que a conversa para firmar a parceria não passou pelo oferecimento de cargos, como uma secretaria, num eventual governo Manato.

O candidato do PL não estava presente no anúncio de apoio. Mas, de acordo com o ex-prefeito da Serra, Manato concordou em incluir algumas propostas no plano de governo: