Audifax anuncia nesta quinta-feira (6) quem vai apoiar no 2° turno no ES

Audifax Barcelos, então candidato ao governo do Espírito Santo, durante o debate na TV Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

"Não é cargo comissionado, e é sem ônus. Como sou servidor do município, tanto faz eu trabalhar na prefeitura ou na Câmara", afirmou o ex-prefeito à coluna.

Ele disputou o governo do Espírito Santo e ficou em quarto lugar, com 135.512 votos, o equivalente a 6,51%.

De acordo com Audifax, a movimentação foi combinada com Pazolini, com o atual presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD) e com o futuro presidente da Casa, Armandinho Fontoura (Podemos). O redista vai atuar na equipe de transição entre as gestões de Davi e Armandinho.

O ex-prefeito disse que pode ficar na Câmara por cerca de um mês.

SEGUNDO TURNO

Além disso, nesta quinta-feira (6), Audifax anuncia como vai se posicionar no segundo turno pelo governo. Não revelou o nome do candidato, mas adiantou que vai apoiar um deles.

Também postulantes ao Palácio Anchieta que ficaram pelo caminho no primeiro turno, Guerino Zanon (PSD) e Aridelmo Teixeira (Novo) já declararam apoio a Manato (PL).

SINAIS, FORTES SINAIS

Audifax já havia dito à coluna, no primeiro turno, que, numa eventual segunda etapa do pleito, não estaria ao lado do governador Renato Casagrande (PSB).

O fato de ter conversado com Pazolini, Davi e Armandinho para trabalhar na Câmara demonstra que ele está próximo de um grupo político que não é casagrandista.

Além disso, passou a campanha toda dizendo que Casagrande "não é gestor".