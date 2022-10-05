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Após as eleições

Audifax anuncia nesta quinta-feira (6) quem vai apoiar no 2° turno no ES

Redista disputou o governo do ES e ficou em quarto lugar. Ele é servidor efetivo da Prefeitura de Vitória e vai trabalhar na Câmara da cidade

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 16:41

Públicado em 

05 out 2022 às 16:41
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Debate na Rede Gazeta
Audifax Barcelos, então candidato ao governo do Espírito Santo, durante o debate na TV Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) vai trabalhar na Câmara de Vitória a partir de segunda-feira (10). Ele é servidor efetivo da Prefeitura da Capital. O prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini (Republicanos), publicou um decreto nesta quarta-feira (5) em que coloca Audifax à disposição do Legislativo municipal.
"Não é cargo comissionado, e é sem ônus. Como sou servidor do município, tanto faz eu trabalhar na prefeitura ou na Câmara", afirmou o ex-prefeito à coluna. 
Ele disputou o governo do Espírito Santo e ficou em quarto lugar, com 135.512 votos, o equivalente a 6,51%.
De acordo com Audifax, a movimentação foi combinada com Pazolini, com o atual presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD) e com o futuro presidente da Casa, Armandinho Fontoura (Podemos). O redista vai atuar na equipe de transição entre as gestões de Davi e Armandinho.
O ex-prefeito disse que pode ficar na Câmara por cerca de um mês.
SEGUNDO TURNO
Além disso, nesta quinta-feira (6), Audifax anuncia como vai se posicionar no segundo turno pelo governo. Não revelou o nome do candidato, mas adiantou que vai apoiar um deles. 
Também postulantes ao Palácio Anchieta que ficaram pelo caminho no primeiro turno, Guerino Zanon (PSD) e Aridelmo Teixeira (Novo) já declararam apoio a Manato (PL).
SINAIS, FORTES SINAIS
Audifax já havia dito à coluna, no primeiro turno, que, numa eventual segunda etapa do pleito, não estaria ao lado do governador Renato Casagrande (PSB).
O fato de ter conversado com Pazolini, Davi e Armandinho para trabalhar na Câmara demonstra que ele está próximo de um grupo político que não é casagrandista.
Além disso, passou a campanha toda dizendo que Casagrande "não é gestor".
Audifax é da Rede, partido que está federado ao PSol. Partidariamente, portanto, está à esquerda do candidato Manato (PL). Pessoalmente, entretanto, o ex-prefeito não tem o perfil dos militantes dessas legendas.
Manato já afirmou querer o apoio do ex-prefeito, mas apenas o CPF, sem as siglas que o cercam. Audifax é coordenador estadual da Rede, o equivalente ao presidente do partido no estado.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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