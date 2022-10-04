Após sofrer “rasteira”, Meneguelli ajuda a inflar partido na Assembleia

O ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, de camisa branca, desanimado durante convenção do Republicanos, em julho Crédito: Rafael Segatto

A Meneguelli foi oferecida a oportunidade de tentar uma cadeira na Assembleia. E assim o ex-prefeito o fez. A expectativa do Republicanos e até de lideranças políticas de outras siglas era de que ele se tornasse o campeão de votos.

Isso também se concretizou . O partido dele, que tinha dois deputados estaduais (Erick e Hudson Leal), dobrou de tamanho na Assembleia.

Com a ajuda dos 138.523 votos obtidos por Meneguelli, Alcântaro Filho, ex-presidente da Câmara de Aracruz, também chegou ao Legislativo estadual, com 15.742 votos.

Alcântaro já passou por PPS (atual Cidadania); PSDB; PRP (que se fundiu com o Patriota); Rede e PSD antes de chegar ao Republicanos.

Da mesma forma, Bispo Alves, líder religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, ganhou um mandato de deputado estadual com 14.474 votos. Foi o segundo menos votado entre os eleitos para a Assembleia Legislativa – o menos votado foi Coronel Weliton (PTB), com 12.176 votos.

Alves foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro entre 2015 e 2018. Em 2019, foi nomeado diretor do Procon Carioca pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos). Chegou ao Espírito Santo em 2021.

Já Hudson Leal foi reeleito. Ele obteve 20.804 votos, menos que os 30.632 que alcançou em 2018.

Após ser eleito, Meneguelli lembrou que tomou uma "rasteira": "Meu projeto era ser senador, mas o partido disse que eu deveria ser deputado estadual. Na última semana, me passaram rasteira de forma até covarde".

Ao todo, a Casa é composta por 30 deputados.

O quociente eleitoral que um candidato a deputado estadual tinha que alcançar para se eleger por conta própria este ano era de 69.242 votos.

Quem marcasse menos que isso, dependeria do desempenho da chapa formada pelo partido.

Ao todo, o Republicanos lançou 34 candidatos a deputado estadual. Somados aos votos na legenda (quem apertou apenas o número 10 e confirmou), o partido alcançou 258.409 votos.

Isso foi o suficiente para eleger 3,7 deputados pelo Republicanos.

Com as sobras (uma coisa complicada que não vou explicar aqui para não ficar com dor de cabeça), a sigla conseguiu emplacar quatro.

Sem Meneguelli, o Republicanos apenas reelegeria Hudson Leal e, talvez, faria mais um.

A ESTRATÉGIA

A direção estadual do Republicanos alegou, no final de julho, que a ordem para tirar Meneguelli do páreo para o Senado partiu da direção nacional do partido.

O ex-prefeito de Colatina pontuava bem nas pesquisas de intenção de voto.

A entrada do presidente da Assembleia, Erick Musso, no lugar dele foi a maior reviravolta do pleito de 2022 no estado.

Até então, Erick era pré-candidato ao governo do estado, com poucas chances de vitória.

Como candidato ao Senado, ele apostou na renovação para tentar superar os principais concorrentes, Rose de Freitas (MDB) e Magno Malta (PL). Magno foi o vencedor.

Erick ficou em terceiro lugar, com 337.642 votos, o que representa 17,25%. A partir de 2023, vai ficar sem mandato.

A principal vitrine do Republicanos no Espírito Santo é a Prefeitura de Vitória, comandada por Lorenzo Pazolini.