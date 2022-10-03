PL é o partido que mais cresceu na nova Assembleia do ES; veja composição

A composição partidária da nova Assembleia Legislativa do Espírito Santo traz o Partido Liberal (PL) como protagonista. A legenda, que é também a do presidente Jair Bolsonaro, elegeu cinco deputados estaduais. Na disputa em 2018, a sigla não havia conquistado nenhuma cadeira. A bancada eleita neste domingo (2) assumirá o mandato em 2023.
É certo que, com a janela partidária, deputados eleitos por outras siglas já tinham migrado para o PL antes da votação deste ano. É o caso de Danilo Bahiense, que em 2018 estava filiado ao PSL — partido que se fundiu ao Democratas e deu origem ao União Brasil — e Capitão Assumção, que deixou o Patriota no início de 2022. De toda maneira, o PL conquistou ainda outras três vagas na Assembleia Legislativa.
Outro partido que não havia feito nenhum parlamentar na eleição passada foi o Podemos, que agora vai ter três deputados. Assim como o PL, na atual legislatura a sigla já tinha Marcelo Santos em seus quadros, após ele deixar o PDT, mas também conseguiu aumentar a bancada.
Mais sete partidos avançaram, como o PSB, do governador Renato Casagrande, que passou de duas para três cadeiras; o Republicanos, de duas para quatro; e o PT, de uma para duas. O Psol, que nunca havia vencido uma eleição para a Assembleia, será representado pela atual vereadora de Vitória Camila Valadão — a mulher mais votada para a Assembleia do Espírito Santo.
Na outra ponta, o maior perdedor foi o União Brasil ao considerar que os dois partidos que se fundiram para a sua criação tinham eleito cinco deputados em 2018 e, neste pleito, apenas dois.
Mas alguns partidos simplesmente deixaram de ter representação, como o PSD, Rede, Pros, PMN, DC e Avante, que perderam uma cadeira, cada um, e PV e MDB, que haviam conquistado duas vagas cada na eleição anterior e não fizeram nenhum deputado em 2022.