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Eleições 2022

PL é o partido que mais cresceu na nova Assembleia do ES; veja composição

O partido do presidente Jair Bolsonaro conseguiu cinco cadeiras na bancada estadual; na disputa em 2018, nenhum candidato da legenda se elegeu

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 17:59

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 out 2022 às 17:59
Sessão esvaziada da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo: composição partidária será diferente em 2023 Crédito: Ana Salles/Ales
A composição partidária da nova Assembleia Legislativa do Espírito Santo traz o Partido Liberal (PL) como protagonista. A legenda, que é também a do presidente Jair Bolsonaro, elegeu cinco deputados estaduais. Na disputa em 2018, a sigla não havia conquistado nenhuma cadeira. A bancada eleita neste domingo (2) assumirá o mandato em 2023. 
É certo que, com a janela partidária, deputados eleitos por outras siglas já tinham migrado para o PL antes da votação deste ano. É o caso de Danilo Bahiense, que em 2018 estava filiado ao PSL — partido que se fundiu ao Democratas e deu origem ao União Brasil — e Capitão Assumção, que deixou o Patriota no início de 2022. De toda maneira, o PL conquistou ainda outras três vagas na Assembleia Legislativa. 
Outro partido que não havia feito nenhum parlamentar na eleição passada foi o Podemos, que agora vai ter três deputados. Assim como o PL, na atual legislatura a sigla já tinha Marcelo Santos em seus quadros, após ele deixar o PDT, mas também conseguiu aumentar a bancada. 
Mais sete partidos avançaram, como o PSB, do  governador Renato Casagrande, que passou de duas para três cadeiras; o Republicanos, de duas para quatro; e o PT, de uma para duas. O Psol, que nunca havia vencido uma eleição para a Assembleia, será representado pela atual vereadora de Vitória Camila Valadão — a mulher mais votada para a Assembleia do Espírito Santo
Na outra ponta, o maior perdedor foi o União Brasil ao considerar que os dois partidos que se fundiram para a sua criação tinham eleito cinco deputados em 2018 e, neste pleito, apenas dois.
Mas alguns partidos simplesmente deixaram de ter representação, como o PSD, Rede, Pros, PMN, DC e Avante, que perderam uma cadeira, cada um, e PV e MDB, que haviam conquistado duas vagas cada na eleição anterior e não fizeram nenhum deputado em 2022. 

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