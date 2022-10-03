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Eleições 2022

Saiba quem é o deputado estadual mais votado em cada cidade do ES

Composição da Assembleia apresenta renovação de metade dos parlamentares. Campeão de votos foi Meneguelli, ex-prefeito de Colatina
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 out 2022 às 10:10

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 10:10

Fachada da sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Fachada da sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo: novos deputados assumem em 2023 Crédito: Arte Geraldo Neto
A composição da nova Assembleia Legislativa apresenta uma renovação de mais de 50%, com eleitos de diversas regiões do Espírito Santo. A representatividade da bancada estadual se mostra também na votação que os deputados obtiveram nas cidades, bastante pulverizada. Dos 30 que vão ocupar uma cadeira no Legislativo em 2023, 24 tiveram a maioria dos votos em pelo menos um município.
O campeão de votos deste domingo (2), Sérgio Meneguelli (Republicanos), foi também o que alcançou melhor desempenho em mais cidades: além de Colatina, onde foi vereador e prefeito, outras 17 optaram por ele na votação para a Assembleia. 
Na Região Metropolitana, Camila Valadão (Psol) foi a campeã de votos em Vitória; Capitão Assumção (PL), em Vila Velha e Cariacica; e Pablo Muribeca (Patriota), na Serra. Confira a votação: 

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