Saiba quem é o deputado estadual mais votado em cada cidade do ES

A composição da nova Assembleia Legislativa apresenta uma renovação de mais de 50%, com eleitos de diversas regiões do Espírito Santo. A representatividade da bancada estadual se mostra também na votação que os deputados obtiveram nas cidades, bastante pulverizada. Dos 30 que vão ocupar uma cadeira no Legislativo em 2023, 24 tiveram a maioria dos votos em pelo menos um município.
O campeão de votos deste domingo (2), Sérgio Meneguelli (Republicanos), foi também o que alcançou melhor desempenho em mais cidades: além de Colatina, onde foi vereador e prefeito, outras 17 optaram por ele na votação para a Assembleia.
Na Região Metropolitana, Camila Valadão (Psol) foi a campeã de votos em Vitória; Capitão Assumção (PL), em Vila Velha e Cariacica; e Pablo Muribeca (Patriota), na Serra. Confira a votação: