Sergio Meneguelli: "Vou dar meu máximo", diz deputado estadual mais votado do ES

Meneguelli em entrevista para a TV Gazeta Noroeste Crédito: Heriklis Douglas

Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (3). Às margens do Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Estado, o político promete "dar o seu máximo" para atender a população e propõe cortar gastos e privilégios do parlamento. Eleito deputado estadual com o maior número de votos na história do Espírito Santo , escolhido por 138.523 capixabas, Sérgio Meneguelli (Republicanos) concedeu entrevista para o, da, na manhã desta segunda-feira (3). Às margens do Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Estado, o político promete "dar o seu máximo" para atender a população e propõe cortar gastos e privilégios do parlamento.

Aos 66 anos, Meneguelli tem, no currículo, quatro mandatos como vereador e um como prefeito de Colatina. Além de ter obtido reconhecimento na região onde atuou, o deputado estadual eleito teve votos em todos os municípios do Espírito Santo.

"Tenho uma responsabilidade muito grande porque tive votos em todos os municípios do Estado. Eu sou deputado de todos os capixabas. Vou dar meu máximo. O que me levou ao poder em Colatina foi a atuação no Poder Legislativo. Então, já aviso aos deputados, ainda não sei quais foram eleitos, que eu não vou aprovar nada que seja privilégio, acima da nossa realidade" Sérgio Meneguelli - Deputado estadual eleito

Entre os cortes de privilégios citados por Meneguelli, ele sugere acabar com o que ele chama de “farra de veículos zerados, com frotas caras para os deputados, com os salários que têm”. O deputado estadual eleito também criticou o uso do fundo partidário de algumas campanhas e disse ter gasto cerca de R$ 60 mil, com boa parte desse valor destinado à impressão e distribuição de 100 mil materiais.

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Entre os temas que ele disse pretender trabalhar, Meneguelli destaca a saúde. Ele destacou a necessidade de pacientes que precisam realizar tratamentos longe de onde moram. “Nós já temos projetos. Estamos conversando com lideranças no Estado que me apoiaram e me apresentaram projetos interessantíssimos. Sentimos a realidade de municípios que precisam ter um trabalho melhor, para acabar uma situação em que pessoas com câncer, por exemplo, necessitem sair de casa e viajar por seis horas para ter atendimento, quando aquele serviço poderia ser prestado lá”, afirmou.

"TINHA MEDO DE PERDER", AFIRMA MENEGUELLI

Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, Sérgio Meneguelli admitiu que não esperava ter uma votação tão expressiva e afirmou ter dúvidas de que seria eleito. Ele ia disputar vaga no Senado, mas, por decisão do Republicanos, teve de mudar de projeto pouco antes da definição das candidaturas.

"Eu não esperava essa votação e tinha até medo de perder. Meu projeto era ser senador, mas o partido disse que eu deveria ser deputado estadual. Na última semana, me passaram rasteira de forma até covarde. Tive uma grande dificuldade em divulgar a minha candidatura, muita gente no Estado não me conhecia. Em Colatina, eu encontrei gente falando que não sabia que eu seria candidato" Sérgio Meneguelli - Deputado estadual eleito

SEGUNDO TURNO NO ES

Com os resultados das urnas, Casagrande (PSB) e Manato (PL) vão disputar o segundo turno das eleições para o Governo do Estado. Questionado sobre quem ele deve apoiar, Sérgio Meneguelli admitiu já ter uma escolha, mas preferiu não se pronunciar por enquanto.