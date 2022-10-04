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Eleições 2022

As vitórias que o PT teve no ES, apesar da onda bolsonarista

PT elegeu o deputado federal mais votado do estado, mas é um ponto fora da curva na nova bancada federal capixaba

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 03:10

Públicado em 

04 out 2022 às 03:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Helder Salomão comemora votação
Helder Salomão foi o deputado federal mais votado no Espírito Santo Crédito: Kaique Dias
O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu Magno Malta, de volta ao Senado pelo Espírito Santo, e levou Carlos Manato ao segundo turno contra Renato Casagrande (PSB) pelo governo. Também emplacou o segundo deputado federal mais votado do estado, o vereador de Vitória Gilvan.
O PT, do ex-presidente Lula, entretanto, reelegeu Helder Salomão para a Câmara com 120.337 votos,  32,3 mil a mais que Gilvan.
Prefeito de Cariacica de 2005 a 2012, Helder tornou-se deputado federal em 2014, com 83.967 votos. Em 2018, foi reeleito, mas com 73.384. Em 2022, a queda no capital eleitoral do petista poderia ter se acentuado, mas, ao contrário, ele superou as próprias votações.
Helder é o único petista na bancada federal do Espírito Santo. Por enquanto. Em 2023, Jack Rocha, presidente estadual do PT, também vai ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ela foi a opção de 51.317 eleitores.
Jack disputou o Palácio Anchieta em 2018, ficou em terceiro lugar, com 7,38% dos votos válidos.
Helder, Jack Rocha e Paulo Foletto (PSB) são, entre os 10 deputados federais eleitos no Espírito Santo, os que podem ser enquadrados como de esquerda. Além de Gilvan, cujo nome de urna foi "Gilvan o federal da direita", para não deixar dúvidas, temos:
  • Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo Bolsonaro;
  •  Da Vitória (PP), que, embora seja apoiador do governador Renato Casagrande (PSB) é simpático a Bolsonaro
  • Dr. Victor Linhalis, que é do Podemos, um partido de centro-direita
  • Gilson Daniel, também do Podemos
  • Amaro Neto, que é do Republicanos, uma sigla do Centrão alinhada a Bolsonaro
  • Messias Donato, também do Republicanos

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Na Assembleia Legislativa, o PT tem apenas Iriny Lopes, entre 30 parlamentares. A partir do ano que vem, além dela, vai ter também o ex-prefeito de Vitória João Coser.
O PT disputou a eleição federado com PCdoB e PV. Esses não elegeram ninguém.
A esquerda tem outra vitória a comemorar: a eleição da vereadora da Capital Camila Valadão, do PSOL.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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