As vitórias que o PT teve no ES, apesar da onda bolsonarista

Helder Salomão foi o deputado federal mais votado no Espírito Santo Crédito: Kaique Dias

O PT, do ex-presidente Lula, entretanto, reelegeu Helder Salomão para a Câmara com 120.337 votos, 32,3 mil a mais que Gilvan.

Prefeito de Cariacica de 2005 a 2012, Helder tornou-se deputado federal em 2014, com 83.967 votos. Em 2018, foi reeleito, mas com 73.384. Em 2022, a queda no capital eleitoral do petista poderia ter se acentuado, mas, ao contrário, ele superou as próprias votações.

Helder é o único petista na bancada federal do Espírito Santo. Por enquanto. Em 2023, Jack Rocha, presidente estadual do PT, também vai ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ela foi a opção de 51.317 eleitores.

Jack disputou o Palácio Anchieta em 2018, ficou em terceiro lugar, com 7,38% dos votos válidos.

Helder, Jack Rocha e Paulo Foletto (PSB) são, entre os 10 deputados federais eleitos no Espírito Santo , os que podem ser enquadrados como de esquerda. Além de Gilvan, cujo nome de urna foi "Gilvan o federal da direita", para não deixar dúvidas, temos:

Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo Bolsonaro;

Da Vitória (PP), que, embora seja apoiador do governador Renato Casagrande (PSB) é simpático a Bolsonaro

Dr. Victor Linhalis, que é do Podemos, um partido de centro-direita

Gilson Daniel, também do Podemos

Amaro Neto, que é do Republicanos, uma sigla do Centrão alinhada a Bolsonaro

Messias Donato, também do Republicanos

Na Assembleia Legislativa, o PT tem apenas Iriny Lopes, entre 30 parlamentares. A partir do ano que vem, além dela, vai ter também o ex-prefeito de Vitória João Coser.

O PT disputou a eleição federado com PCdoB e PV. Esses não elegeram ninguém.