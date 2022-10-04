As vitórias que o PT teve no ES, apesar da onda bolsonarista

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu Magno Malta
, de volta ao Senado pelo Espírito Santo, e levou Carlos Manato ao segundo turno
contra Renato Casagrande (PSB) pelo governo. Também emplacou o segundo deputado federal mais votado do estado, o vereador de Vitória Gilvan.
O PT, do ex-presidente Lula, entretanto, reelegeu Helder Salomão
para a Câmara com 120.337 votos, 32,3 mil a mais que Gilvan.
Prefeito de Cariacica de 2005 a 2012, Helder tornou-se deputado federal em 2014, com 83.967 votos. Em 2018, foi reeleito, mas com 73.384. Em 2022, a queda no capital eleitoral do petista poderia ter se acentuado, mas, ao contrário, ele superou as próprias votações.
Helder é o único petista na bancada federal do Espírito Santo. Por enquanto. Em 2023, Jack Rocha, presidente estadual do PT, também vai ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ela foi a opção de 51.317 eleitores.
Jack disputou o Palácio Anchieta em 2018, ficou em terceiro lugar, com 7,38% dos votos válidos.
Helder, Jack Rocha e Paulo Foletto (PSB) são, entre os 10 deputados federais eleitos no Espírito Santo
, os que podem ser enquadrados como de esquerda. Além de Gilvan, cujo nome de urna foi "Gilvan o federal da direita", para não deixar dúvidas, temos:
Na Assembleia Legislativa, o PT tem apenas Iriny Lopes, entre 30 parlamentares. A partir do ano que vem, além dela, vai ter também o ex-prefeito de Vitória João Coser.
O PT disputou a eleição federado com PCdoB e PV. Esses não elegeram ninguém.
A esquerda tem outra vitória a comemorar: a eleição da vereadora da Capital Camila Valadão, do PSOL.