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Gilsinho Lopes, Audifax e Esmael Almeida: a dança das cadeiras pós-eleição no ES

Ex-deputado estadual, ex-prefeito e pai de candidato passam por mudanças profissionais

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 17:18

Públicado em 

05 out 2022 às 17:18
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, e Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, e Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Reprodução
O ex-deputado estadual Gilsinho Lopes (Solidariedade) tentou voltar ao cargo na Assembleia Legislativa em 2022. Alcançou 15.673 votos e não foi eleito. Na quarta-feira (4), o diário oficial do governo do estado registrou a nomeação dele no cargo de assessor especial na Assessoria de Políticas Públicas da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Gilsinho é delegado da Polícia Civil.
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), que ficou em quarto lugar na disputa pelo governo do Espírito Santo, vai trabalhar na Câmara de Vitória.
Ele é servidor efetivo da prefeitura da Capital e foi colocado à disposição do Legislativo pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) em decreto publicado nesta quarta-feira (5).
Na Assembleia Legislativa, comandada por Erick Musso (Republicanos), que tentou o Senado e ficou em terceiro lugar, também há mudanças.
O ex-deputado estadual Esmael Almeida foi exonerado do cargo de diretor de Infraestrutura Logística da Casa. Desta vez, Esmael não concorreu nas eleições. O filho dele, Davi Esmael (PSD), que é presidente da Câmara de Vitória, disputou uma cadeira na Assembleia, mas não foi eleito.
Já o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, está de volta ao Legislativo estadual. Erick o nomeou como chefe de Comunicação Social da Presidência. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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