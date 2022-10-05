Gilsinho Lopes, Audifax e Esmael Almeida: a dança das cadeiras pós-eleição no ES

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, e Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Reprodução

O ex-deputado estadual Gilsinho Lopes (Solidariedade) tentou voltar ao cargo na Assembleia Legislativa em 2022. Alcançou 15.673 votos e não foi eleito. Na quarta-feira (4), o diário oficial do governo do estado registrou a nomeação dele no cargo de assessor especial na Assessoria de Políticas Públicas da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Gilsinho é delegado da Polícia Civil.

Ele é servidor efetivo da prefeitura da Capital e foi colocado à disposição do Legislativo pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) em decreto publicado nesta quarta-feira (5).

Na Assembleia Legislativa, comandada por Erick Musso (Republicanos), que tentou o Senado e ficou em terceiro lugar, também há mudanças.

O ex-deputado estadual Esmael Almeida foi exonerado do cargo de diretor de Infraestrutura Logística da Casa. Desta vez, Esmael não concorreu nas eleições. O filho dele, Davi Esmael (PSD), que é presidente da Câmara de Vitória, disputou uma cadeira na Assembleia, mas não foi eleito.