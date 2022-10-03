2° turno no ES: Casagrande se diz pronto para confronto direto

Candidato mais votado no primeiro turno das Eleições 2022 para o governo do Estado, o atual chefe do Executivo capixaba, Renato Casagrande (PSB), afirmou em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (3), que está pronto para o “confronto” no segundo turno.
“Eleição do segundo turno é uma eleição diferente do primeiro turno. É uma eleição de confronto. Confronto de currículo, confronto de história, de características pessoais, políticas, resultado de mandatos. Modéstia à parte, nós temos um governo hoje que faz parte uma construção, de um resgate desse Estado, que já passou por momentos de sombra. Não podemos correr o risco de ter retrocessos.”
"O segundo turno é um confronto direto entre dois projetos e duas pessoas, que trata efetivamente do futuro do Espírito Santo, do que o capixaba quer para o futuro."
Embora as pesquisas indicassem uma probabilidade de vitória no domingo (2), o candidato à reeleição declarou que vinha se preparando, desde o princípio, para concorrer em dois turnos.
“Teve erro de pesquisa local, nacional, mas eu sempre me preparei psicologicamente e com a minha equipe para uma eleição de dois turnos. Sou grato à população capixaba que me deu 47% dos votos no primeiro turno, uma votação expressiva, importante, em uma eleição em que o componente nacional pesou fortemente. Mas as minhas características pessoais, a capacidade de diálogo que eu tenho, sustentaram uma posição boa aqui no Estado.”
Se eleito, ele explicou que espera continuar o diálogo com senadores e com deputados estaduais e federais, mesmo diante da renovação de metade da bancada da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e da Câmara dos Deputados.
NOVA ESTRATÉGIA
Para a campanha preliminar ao segundo turno, entretanto, Casagrande indicou uma nova estratégia, buscando não somente o apoio dos candidatos que ainda não se decidiram por um lado, como também dialogando com lideranças que apoiavam outros concorrentes e os eleitores dispersos.
Casagrande foi o mais bem votado, no primeiro turno, em 64 cidades do Espírito Santo. Conquistou ainda a liderança na disputa dos cinco municípios da Grande Vitória. Já Carlos Manato (PL) obteve a vitória em 13 cidades, localizadas majoritariamente nas Regiões Sul e Serrana.
Na votação realizada nesse domingo (2), o atual governador teve 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.
Dessa forma, os capixabas voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher o comando do Palácio Anchieta. A última eleição capixaba que foi para o segundo turno foi em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa em segundo turno com o deputado Cabo Camata (PSD).