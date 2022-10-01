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Eleições 2022

Ipec: Casagrande tem 59% dos votos válidos para governo do ES e pode vencer no 1° turno

Manato cresceu quatro pontos e está com 25%, em segundo lugar. Nova pesquisa divulgada neste sábado (1°) tem ainda Audifax e Guerino empatados tecnicamente em terceiro lugar dentro da margem de erro

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 19:42

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

01 out 2022 às 19:42
Rose de Freitas e Magno Malta estão na frente na corrida ao Senado pelo ES
Casagrande e Manato foram os mais citados na pesquisa para governador do ES Crédito: Arte A Gazeta
A última pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido da TV Gazeta antes do primeiro turno, divulgada neste sábado (1º), véspera da eleição,  mostra o atual governador Renato Casagrande (PSB) isolado em primeiro lugar com 59% dos votos válidos na disputa pelo governo do Espírito Santo. Ele aparece com dois pontos a menos que na pesquisa anterior, publicada em 22 de setembro, quando tinha 61% dos votos válidos. Ainda assim, mantém a chance de ser reeleito no primeiro turno.
Em segundo lugar está Carlos Manato (PL), que tinha 21% na última pesquisa. O ex-deputado federal cresceu quatro pontos e agora aparece com 25% dos votos válidos. Essa é a metodologia usada pela Justiça Eleitoral para totalização do resultado e não inclui os brancos, nulos e indecisos, ou seja, contabilizam apenas os eleitores que vão votar e escolher alguém.
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), que antes tinham 8%, agora têm 7%  e 6% dos votos válidos, respectivamente. Eles estão empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

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Capitão Vinicius Sousa (PSTU) tem  1% dos votos válidos, assim como na pesquisa anterior. O ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que antes não tinham atingido 1%, agora também aparecem com 1% dos votos válidos cada um.
Um candidato é eleito no primeiro turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.
A pesquisa também questionou os entrevistados sobre um eventual segundo turno entre Casagrande e Manato. Neste  cenário, o atual governador tem 59% das intenções de voto e o ex-deputado 29%.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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VOTOS TOTAIS

Considerando os votos totais, que contabiliza brancos, nulos e indecisos, Casagrande se manteve estável, com 53%. Já Manato cresceu cinco pontos percentuais e foi de 18% para 23%.
Audifax e Guerino, que antes tinham 7%, agora têm 6% cada um. Capitão Vinicius, Aridelmo e Cláudio Paiva foram mencionados por 1% dos entrevistados. Todos eles estão empatados no limite da margem de erro.

COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS IPEC PARA O GOVERNO - VOTOS TOTAIS

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Entre os eleitores entrevistados, 5% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto, contra 7% na pesquisa anterior. Outros 5% estão indecisos (antes eram 8%). Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.
Como esta pesquisa tem a mesma metodologia das duas anteriores, publicadas nos dias 2 e 22 de setembro, elas podem ser comparadas entre si. Assim, é possível ver o avanço ou queda das intenções de voto de cada candidato.

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REJEIÇÃO

A pesquisa TV Gazeta/Ipec também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Manato, que antes tinha 26% de rejeição, agora tem 24%. O atual governador, que vinha mantendo o mesmo percentual (22%), passou a ter 24% de rejeição. Ambos oscilaram dentro da margem de erro.
O índice de rejeição de Capitão Vinicius Sousa é de 16%, antes era 19%. Aridelmo tinha 11% de rejeição e foi para 15%. Audifax também foi rejeitado por 15%, antes eram 13%.
Guerino Zanon, que na pesquisa anterior era o candidato menos rejeitado, com 10%, oscilou para 13%. Cláudio Paiva foi de 13% para 12% entre os dois levantamentos mais recentes.
Apenas 5% disseram que poderiam votar em todos os candidatos apresentados, assim como na pesquisa anterior. Outros 25% disseram não saber ou preferiram não opinar, antes eram 29%. Nesse formulário, os entrevistados puderam citar mais de um nome, portanto os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 e 30 de setembro, com 800 entrevistas em 28 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01181/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-09122/2022.

Especificações técnicas

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