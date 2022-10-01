Ipec: Casagrande tem 59% dos votos válidos para governo do ES e pode vencer no 1° turno

Casagrande e Manato foram os mais citados na pesquisa para governador do ES Crédito: Arte A Gazeta

TV Gazeta antes do primeiro turno, divulgada neste sábado (1º), véspera da eleição, mostra o atual governador A última pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido daantes do primeiro turno, divulgada neste sábado (1º), véspera da eleição, mostra o atual governador Renato Casagrande (PSB) isolado em primeiro lugar com 59% dos votos válidos na disputa pelo governo do Espírito Santo. Ele aparece com dois pontos a menos que na pesquisa anterior, publicada em 22 de setembro, quando tinha 61% dos votos válidos. Ainda assim, mantém a chance de ser reeleito no primeiro turno.

Em segundo lugar está Carlos Manato (PL), que tinha 21% na última pesquisa. O ex-deputado federal cresceu quatro pontos e agora aparece com 25% dos votos válidos. Essa é a metodologia usada pela Justiça Eleitoral para totalização do resultado e não inclui os brancos, nulos e indecisos, ou seja, contabilizam apenas os eleitores que vão votar e escolher alguém.

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) , que antes tinham 8%, agora têm 7% e 6% dos votos válidos, respectivamente. Eles estão empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Um candidato é eleito no primeiro turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.



O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.



VOTOS TOTAIS

Considerando os votos totais, que contabiliza brancos, nulos e indecisos, Casagrande se manteve estável, com 53%. Já Manato cresceu cinco pontos percentuais e foi de 18% para 23%.





Audifax e Guerino, que antes tinham 7%, agora têm 6% cada um. Capitão Vinicius , Aridelmo e Cláudio Paiva foram mencionados por 1% dos entrevistados. Todos eles estão empatados no limite da margem de erro.

COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS IPEC PARA O GOVERNO - VOTOS TOTAIS

Entre os eleitores entrevistados, 5% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto, contra 7% na pesquisa anterior. Outros 5% estão indecisos (antes eram 8%). Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

Como esta pesquisa tem a mesma metodologia das duas anteriores, publicadas nos dias 2 e 22 de setembro, elas podem ser comparadas entre si. Assim, é possível ver o avanço ou queda das intenções de voto de cada candidato.



REJEIÇÃO



pesquisa TV Gazeta/Ipec também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Manato, que antes tinha 26% de rejeição, agora tem 24%. O atual governador, que vinha mantendo o mesmo percentual (22%), passou a ter 24% de rejeição. Ambos oscilaram dentro da margem de erro.

O índice de rejeição de Capitão Vinicius Sousa é de 16%, antes era 19%. Aridelmo tinha 11% de rejeição e foi para 15%. Audifax também foi rejeitado por 15%, antes eram 13%.



Guerino Zanon, que na pesquisa anterior era o candidato menos rejeitado, com 10%, oscilou para 13%. Cláudio Paiva foi de 13% para 12% entre os dois levantamentos mais recentes.

Apenas 5% disseram que poderiam votar em todos os candidatos apresentados, assim como na pesquisa anterior. Outros 25% disseram não saber ou preferiram não opinar, antes eram 29%. Nesse formulário, os entrevistados puderam citar mais de um nome, portanto os resultados somam mais de 100%.